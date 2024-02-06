和我老公結婚吧｜宋昰昀被譽最強小三！4髮型營造單純無害 顯臉小

【《和我老公結婚吧》｜宋昰昀】近期由朴敏英主演的《和我老公結婚吧》話題不斷，在即將踏入尾聲，劇情更是非常緊湊。在劇中朴敏英的復仇場景大快人心的成功，也離不開讓人氣得發抖的假閨蜜鄭秀敏（宋昰昀 飾）的演技，被譽為新一代最強小三。雖然如此但戲內戲外，宋昰昀的妝容和穿搭都相當精緻，讓人移不視線，尤其是她的髮型更是充滿小心思，將她略圓的臉頰成功修飾成小臉，一起來看看她的髮型攻略。



宋昰昀臉頰略圓，而且側臉線條也不夠順暢，她會透過不同髮型來飾飾（IG@tvn_drama）

宋昰昀顯臉小髮型1. 64旁分髮型

在《和我老公結婚吧》劇中，宋昰昀最常出現的髮型是64旁分髮型，是很有氣質的一款髮型。這款髮型是將頭髮以6：4比例作為分界，這樣不僅能顯得髮量多，又能透過旁分瀏海來修飾圓臉，而且還能營造自然隨意感。此外，在早上整理髮型時也很方便，只需把頭髮梳順，再用直髮夾在髮根位置夾蓬鬆，就打造出顯髮量多又修飾臉型的髮型。

宋昰昀顯臉小髮型2. 龍鬚斜瀏海

龍鬚斜瀏海是基於64旁分髮型，延伸出來的，也很適合臉頰圓潤，或有點幼態感的女生，可以為整體增添俐落感。龍鬚斜瀏海做法也很簡單，在挑出髮絲前，可以先因應當日穿搭綁上髮髻、低馬尾等，然後再在兩側位置拉出些碎髮，再用直髮夾夾出一點點弧度，就有隨意又但修飾臉型得效果。

宋昰昀顯臉小髮型3. 齊瀏海

顯年輕和臉小，齊瀏海一定是首選！宋昰昀在《和我老公結婚吧》劇中也有齊瀏海的造型，但她的齊瀏海，與以往的原瀏海和韓式空氣瀏海不一樣。她選擇保留了適當的空氣感，但瀏海以貼服的處理方法，兩側留有修飾臉型的髮絲，這樣有著縮短臉頰同時讓五官更集中，可顯得更幼態可愛。

宋昰昀顯臉小髮型4. 運用髮飾

宋昰昀在《和我老公結婚吧》劇中，要營造出一種表面溫柔善良的形象，大多是以披肩長髮出現，有時亦會加上不同髮箍，顯得更很氣質和優雅。但她亦有不小心思，在戴頭飾時她會把些許髮絲留在前面，來修飾臉頰圓潤線條，這樣不僅顯得臉小，還可使側臉更好看。