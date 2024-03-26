殘疾人士就業困境：月入低兩成、失業率高一倍　歧視個案5年增23%

本港有約53萬名殘疾人士，他們在職場上會比一般人面對更多挑戰。新一份立法會《數據透視》指出，本港殘疾人士勞動參與率於2020年為19.7%，僅為全港整體水平的三分之一，而他們的月入中位數亦較全港水平低兩成，失業率卻高一倍。《殘疾歧視條例》下，涉及職場歧視的個案在5年間增加23%。



文件指，2020年本港有534,200名殘疾人士，約佔整體人口的7.1%，當中大多身體活動能力未能自如，或患有精神病或情緒病。 此外，本港有77,000至90,000名智障人士，而他們並未計入上述殘疾人士的統計數字中。

在不少僱主的猶豫態度下，殘疾人士在職場中往往遇到更多挑戰。（資料圖片）

文件續指，在不少僱主的猶豫態度下，殘疾人士在職場中往往遇到更多挑戰。統計顯示，2020年本港殘疾人士勞動參與率19.7%，僅為全港整體水平（59.7%）的三分之一；同期殘疾人士失業率高達11%，較全港5.8%失業率高出近一倍；而殘疾人士每月就業收入中位數僅14,000港元，較整體水平（2020年為17,700元）低21%。

政府多年前設立《殘疾歧視條例》，以向殘疾人士提供多方面保障，並由平機會處理歧視相關投訴。紀錄顯示，2018至2023年每年收到的殘疾歧視相關投訴介乎441宗至570宗，約佔平機會所處理個案總數（其他投訴類別還包括種族、性別及家庭崗位）的五成。

文件進一步指出，在平機會根據《殘疾歧視條例》進行調查的投訴個案中，大多與職場相關，2023年錄466宗，5年間增加23%，而職場歧視佔調查個案總數達69%，反映殘疾人士在職場上遇到一定困境。

平機會鼓勵各方以調停方式解決糾紛，惟適宜採取調停方式的個案並不太多，過去6年年均嘗試調停個案數目為89宗，僅佔調查個案總數的14%，而調停成功率平均高達80%。