西九財困｜現金流明年耗盡　門票收入佔12%　博物館人流達咁多

西九文化區面臨財困，去年管理局向政府提交方案，建議容許出售部分住宅項目業權。西九文化區管理局董事局主席唐英年早前接受傳媒訪問時表示，若政府接納方案，最快2026/27年度才可賣地，另外會考慮透過上調票價及場地租金增加收入。究竟西九文化區現時營運情況如何？近年開幕的設施吸引多少人參觀？



由規劃至落成，西九文化區發展超過10年。2008年，政府通過撥款216億元發展西九文化區，同年成立西九文化區管理局，並於2013年開始工程，先後開放公園、海濱長廊等部分，近年戲曲中心、M+博物館、香港故宮文化博物館等陸續啟用。

根據西九文化管理局最新報告，2022至2023年度營運赤字為7.18億元，較再上一年度減少約7%。報告指，雖然上年度業務表現理想，但只能將現金流耗盡的時間推遲至2025年。

撇除集團投資收入，現時西九文化區主要營運收益來自租金收入，以及捐贈和贊助，分別佔27%及43%，上年度起增加的博物館門票收入錄得8,613萬元，佔總營運收入約12%，其餘收入包括商品銷售、設施管理服務、會費等收入。

開支方面，全年營運開支為14億元，其中約30%屬員工成本，節目及研究費用則佔約21%。

M+博物館於2021年底開幕，首年香港居民享免費入場優惠，現時成人門票收費為120元，至今累計有約440萬人次參觀。而2022年7月開幕的香港故宮文化博物館則累計有164萬人次參觀，現時成人一般門票售價為60元。在2022/23年度，兩間博物館成本收回率分別達46%及44%，表演藝術場地則為34%。

早前西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，現金流預計於2025年中耗盡。而唐英年近日接受《明報》訪問時表示，明白政府庫房緊絀，希望自行解決財困，如果賣地方案獲接納，最快2026/27年可以賣地，上調票價及場地租金安排則未有定案。