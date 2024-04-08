電子書需求增　圖書館公布2023年排行榜　51萬館藏近年增減多少？

本港公共圖書館每年都會更新館藏資料，定期添置及註銷書籍，隨着近年閱讀電子書人數漸多，市民需求亦增加。截至2023年底，香港公共圖書館共有51萬電子書館藏，較疫情前2019年增約半成，其間使用量增長更達2.7倍。圖書館早前公布去年最受歡迎的電子書排行榜，即看最新電子書館藏情況。



近年公共圖書館電子書使用量上升，人均使用量由2019年0.1冊升至2022年0.5冊，增加四倍。不過，電子書需求增加，同期實體書借閱量則減少，根據統計處最新數字，2022年全港市民人均外借3.2本實體書，較2019年減44%。

疫情加快電子閱讀趨勢發展，市民閱讀習慣及需求改變。截至2023年底，公共圖書館館藏有51萬冊電子書，僅較2019年增加約56%。去年審計署報告指出，在抽查的30本熱門電子書中，近半未能提供即時借閱服務，預約讀者人數介乎1至335名不等。

根據2023-2024年館藏發展計劃，圖書館會持續增添約3萬項中英文電子書，以及加強採購額外複本以滿足需求。

政府公共圖書館公布最受歡迎電子書排行榜。（資料圖片／歐嘉樂攝）

圖書館每年公布使用量最高的電子書排行榜，去年最受歡迎首10本中文電子書包括心理學、哲學、兒童圖書等，最高使用量達8091次，其中有3本書於2022年亦同上榜。

圖書館定期更新館藏，比較近年公共圖書館多媒體資訊系統中文電子書名單，2020年至2023年增加約3萬項書目，其中2022年增最多。同期減少的電子書目則有7035項，約96%在去年減少。