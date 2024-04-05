2元乘車│開支10年升6倍　擴至60歲即倍增　長車短搭年耗逾$2000萬

今年預算案提出檢討2元乘車優惠，隨即引起熱議。事實上，該計劃自2012年實施起，開支約10年間升近六倍，尤其是受惠範圍擴展至60至64歲人士後，撥款更是急增。而預料市民在疫後逐漸增加外出，下年度計劃開支預算將高達60.1億元，按年升近五成。



有政界意見指出，當局應盡早解決「長車短搭」問題，亦有建議指可為資助金額及次數設上限、調整60至64歲人士優惠額等。但其實補貼急增背後涉及多重因素，到底計劃下「長車短搭」額外支出多少？60至64歲人士使用次數、補貼佔多少？資助金額主要流向哪些交通工具營辦商？以下即看詳細數據。



2元乘車優惠自推出起，日均使用量由2013年（註：計劃由2012年中至2013年初分階段推行）約63.6萬人次，增至疫情前2019年的日均142.4萬人次，其後於疫情期間稍見下降。而自計劃於2022年初擴展至60至64歲人士後，日均使用即按年升約五成至逾209萬人次，並於2023年進一步增加258萬人次，較擴展前的2021年升2.6倍。

2元乘車優惠自推出起，日均使用量由2013年約63.6萬人次，增至2023年日均258萬人次。（資料圖片）

日均272.5萬人次使用優惠 60至64歲佔34%

有聲音認為，60至64歲人士乘搭交通次數較其他受惠群組多，建議政府按年齡層調整優惠比率。據勞福局早前提交立法會書面回覆，自計劃在2022年2月底擴展至60至64歲人士後，該年齡層日均受惠人次由2022年3月約48.1萬，增至2023年12月的90.2萬，增幅約85%。

在整體約272.5萬日均受惠人次（2023年12月數據）中，65歲或以上人士佔59%，60至64歲人士約佔34%，其餘約7%為合資格殘疾人士。而按上述群組實際人數推算，60至64歲人士每人每日平均使用1.41次，65歲或以上人士0.98次，殘疾人士0.32次。

而上述受惠組別的的補貼金額分別為多少，勞福局於2022年初時曾估計，較常外出的60至64歲人士在計劃中所得補貼約佔64.3%，而65歲或以上人士約佔35.7%，但由於疫情後市民外出以至北上交通習慣均有所改變，因此以上推算只作參考。

疫前推算「長車短搭」每年損失逾2000萬元

至於「長車短搭」方面，運輸署2019年曾估算，計劃下因受惠人士乘搭長途路線作短途行程，而額外發還補貼損失，1個月介乎203萬至253萬元，全年計約為2,100萬至2,700萬元，佔2019/20年度約12.7億元補貼的1.6%至2.1%。不過此統計進行時，計劃尚未擴展至65歲以下人士，因此未能按年齡層分析。

此外，利用各年度計劃下的撥款總額，除以全年使總用人次，可大約估算出每程補貼金額。結果顯示，每程交通費平均補貼由2013年1.94元，升至2023年的4.23元。而導致平均票價補貼增加的原因，或包括車費加價、覆蓋交通工具種類增加、市民乘搭習慣等多重因素。

人口老化 2元乘車優惠開支約10年間升近6倍

然而，造成2元乘車優惠開支持續上升，人口老化也是一大背景因素。統計處資料顯示，本港65歲或以上人口由2012年約100萬增至2023年的168萬；60至64歲人口同期亦由44萬增至約64萬，即本港60歲或以上人口約11年間，增加約88萬人至約232萬人。

2元乘車計劃（資料圖片）

長者人數增長，再加上計劃擴展適用交通工具及受惠人群等影響下，計劃所涉財政開支由2013/14年度5.1億元，增加接近6倍至2023/24年度的約40億元。而計劃擴展至60至64歲人群的2022/23年度，開支更由前一年度的14億元倍增至當年的30.8億元。

到底票價資助款項主要流向哪些交通工具？資料顯示，2023/24年度首11個月，政府向公共交通營辦商發還36.5億元補貼，當中大部份流向專營巴士（14.1億元）及港鐵（14億元），合計佔整體發還補貼的77%。