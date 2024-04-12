中西區公司疫後減3500間　金融進出口業重災　新界西機構增有原因

疫情後本港多個核心商業區的公司數目減少，中西區尤其重災。統計處資料顯示，中西區主要行業機構數目（不包括政府機構及自僱行業）較疫前減少3,563間，減幅8.6%是全港最高。區內金融保險業、進出口貿易及批發業等支柱行業的公司數目，分別都減少500間或以上。而從數字來看，本港公司機構分布有向北遷移的趨勢，新界多區機構數目均見增長，以下即看詳細數據。



數據顯示，2023年全港主要行業機構數目約為38.6萬間，較2018年約37.8萬間，增加7,814間或2.1%。各區之中，2023年油尖旺有5.77萬間公司，是全港最多，其次是觀塘（4.27萬間）、中西區（3.78萬間）等。

比較各區疫情前後機構數目變動，港島多區內均見減少，其中作為核心商業區的中西區，機構數目由2018年4.14萬間，減少3,563間至2023年的3.72萬間。（資料圖片）

比較疫情前後，港島多區內機構數目均見減少，其中作為核心商業區的中西區，機構數目由2018年4.14萬間，減少3,563間至2023年的3.72萬間，減幅達8.6%為全港最高。鄰近的灣仔區內，機構數目同樣減少逾千間，而辦公大樓林立的東區，也少了逾700間機構。

另一邊廂，新界及九龍多區的機構數目均較疫情前增長，全港公司分布似乎有北移趨勢。當中新界西吸納了較多公司，包括荃灣區機構數目增逾2,800間，屯門增加近2,700間，元朗亦增加逾1800間。而北區和離島區則是例外，其中以零售業為主的北區，機構數目減少575間，跌幅達6.6%為全港第2高；離島亦減少近200間機構，減幅約為3.9%。

進一步分析各區行業結構變化，公司數目大減的中西區，區內萎縮較為明顯的行業包括（僅按機構數目減少計）：金融保險業少524間，地產業少502間，進出口貿易及批發業少974間，零售業少851間等，當中金融保險業、進出口貿易業均本港重點行業。至於北區內機構數目減少最明顯的行業是零售業、住宿及膳食服務、地產業等。

而在機構數目增加的地區中，增長又主要見於哪些行業呢？以荃灣及屯門區為例，有明顯增長的行業各有不同，荃灣區公司數目增加最多的行業包括有零售業、專業及科學技術服務業等，屯門區內則為住宿及膳食服務、教育等行業。