2023全球最富有地區｜新加坡世界Top 3　澳門排第5　香港排咁後…

美國財經雜誌《全球金融》公布「2023年全球最富有地區」排名，前3名分別是愛爾蘭、盧森保、新加坡。澳門位列全球第5，更超越阿聯酋、瑞士、挪威等富裕經濟體。至於香港排名雖較去年稍升，但仍遠遠落後於新加坡及澳門。



報告指，排名是根據國際貨幣基金會（IMF）所公布、經購買力平價調整的各地人均GDP得出（下同）。香港人均GDP約74,598美元，僅排名第12，按年上升1位。而澳門則以89,558美元的人均GDP排名第5，亦超越阿聯酋、瑞士、挪威、美國等地。

至於新加坡仍是亞太區最富有的地區，且在全球中排名第3，當地人均GDP更打入「10萬美元俱樂部」，高達133,895美元。

報告亦提到，澳門受惠於博彩業和旅遊業，過去3年雖然受疫情影響，但仍是世界上最富有的地區之一。（資料圖片）

報告解釋，這些富有地區大多受惠於先進的金融系統和稅收制度，能吸引大量外國投資、專業人才和大量銀行存款，此外亦有如卡塔爾和阿聯酋等擁有大量石油資源的地方。報告亦提到，博彩和旅遊業亦非常重要，例如澳門過去3年雖然受疫情影響，但仍是世界上最富有的地區之一。

不過，人均GDP只是眾多衡量財富的方法之一，其他方法亦包括人口就業收入、富裕人口比例等，各種方法均有其優點或不足。若比較香港、澳門及新加坡的就業收入，新加坡2023年每月就業收入中位數為5,197新加坡元（約30,822港元）最高，香港以20,500元的就業月入中位數排在第2（2023年第3季），而澳門就以18,000澳門元（約17,596港元，2023年第3季數據）排第3。