佐敦華豐大廈3級火│食店向消防員送贈這食物捱轟　反被圍攻掀罵戰

【佐敦華豐大廈三級火／奪命火／香港】油麻地佐敦道華豐大廈發生三級火，已造成至少5人死亡、36人受傷。受大火影響，附近範圍需要封路，位處封路範圍內的素食餐廳「普光齋」無法營業，於是請在場消防員食蘿蔔糕等「打氣」。

「普光齋」送暖行動在網上引起熱論，獲不少網民讚賞。然而也有網民批評「普光齋」大整蠱，「油到X街」、「蘿蔔糕咁油膩，食完會屙爛屎，餐廳咁大整蠱」，隨即有大批網民幫「普光齋」護航反駁，「人哋齋舖已經拎啲最啱食嘅嘢食盡綿力打下氣幫手，仲想人點？」、「齋館冇生意做之餘仲要額外成本，一來一回仲蝕，盡可能補充到消防體力係好有心」、「我從來冇見過有人X過請消防食嘢」。



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油麻地佐敦道華豐大廈三級火已造成至少5人死亡，至少36人受傷。消防指，起火位置為一、二樓大堂，該兩層樓涉及健身中心及多個持牌賓館。而受大火影響，附近範圍需要封路，位處封路範圍內的素食餐廳「普光齋」無法營業，於是改為請在場消防員食蘿蔔糕等食物「打氣」。

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，有一樓賓館懷疑住客騎窗求救。（小紅書截圖）

「普光齋」送暖行為在網絡引起熱議，獲不少網民讚賞，「辛苦晒消防員，齋舖嘅老闆好靈活，好有愛，香港人互助精神」、「辛苦了消防員，也感謝齋舖的善意」、「這間舖頭常常派免費飯盒畀老人家」。

「普光齋」向消防員送上蘿蔔糕「打氣」，卻引起爭議。（資料圖片）

可是，突然有網民指摘「普光齋」做法有問題「大整蠱」，「油到X街」、「蘿蔔糕咁油膩，食完會屙爛屎，餐廳咁大整蠱」。言論一出，大批網民幫「普光齋」護航反擊掀罵戰，「你腸胃都幾差」、「人哋齋舖已經拎啲最啱食嘅嘢食盡綿力打下氣幫手，仲想人點？」、「齋館冇生意做之餘仲要額外成本，一來一回仲蝕，盡可能補充到消防體力係好有心」、「我從來冇見過有人X過請消防食嘢，你為咗X，連無中生有都做得出，唔係咁好喎」、「請就X嘢食唔啱食，唔請就X佢哋孤寒」。