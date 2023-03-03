尖沙咀四級火｜火警傷亡近年急升　地盤屬高危？附重大火災回顧

【海員之家／尖沙咀大火／四級火】尖沙咀中間道海員之家大廈地盤周四（3月2日）晚上發生大火，其後火警先升至三級再升為四級。消防處統計顯示，建築地盤易生大火，過去四年至少有四宗三級或以上火警；此外近年火警召喚次數、傷亡人數都有上升趨勢，情況值得關注。即看近年火警次數統計、火災傷亡情況，以及近年矚目嚴重火災回顧等。



消防處2022年共接獲34,775宗火警召喚，較2021年的33,891宗增加2.6%，且連續兩年上升。

其中三級或以上大火方面，2022年共有五宗，較2021年六宗減少一宗。建築地盤一向易生火災，2019年至2022年期間的22宗三級或以上火警中，至少3宗為地盤火警，比例達13.6%（註：2022年下半年三級或以上火警地點分類尚未公布）。

尖沙咀中間道海員之家地盤現場火勢猛烈，大量火屑跌落地下。(黃江奇攝)

統計亦顯示，近年每月平均有3.6宗火警是由於地盤等地點的燒焊火花導致，不過今次海員之家地盤火警於晚間發生，與燒焊未必有關，而火警原因亦尚待公布。

近年火災傷亡數字呈上升趨勢，其中2021年錄338人傷亡，較2020的331人次上升2.1%；喪生巿民則由2020年24人，降至2021年23人。此外，近年亦有消防員殉職事故，包括2016年牛頭角淘大工業村迷你倉四級大火，導致兩名消防員喪生，事件震撼全港。

近年矚目火警事故回顧（部分）：



2022年：4月荃灣海角街地盤三級火警；6月元朗宏樂街電纜橋一級火警。

2021年：6月於昂船洲對開海面及香港仔南避風塘發生兩宗三級船火、12月銅鑼灣世貿中心三級火警，消防處指由於商場人數眾多，並散布大廈不同位置，為灌救及救援帶來挑戰。

2020年：11月油麻地廣東道唐樓餐廳一級火警，造成9人死亡，事後消防處成立了專責小組調查該宗火警發生及導致多人傷亡的原因。

2019年：共五宗三級火警及一宗四級火警，主要涉及港島及新界不同區域的貨倉、建築地盤、綜合樓宇和住宅；另有一宗於南丫島以南發生的運油輪火警，搜救行動歷時超過七天。

2016年：牛頭角淘大工業村迷你倉四級大火，兩名消防員殉職。」