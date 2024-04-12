公務員近2萬空缺一文看│警隊缺6800人非空缺率最高　重災部門是…

公務員事務局早前書面回覆立法會特別財委會查詢時透露，2022/23年度有10,126名公務員離職，離職率5.7%，較前一年度回落。而在公務員編制下的192,323職位中，有19,774個，空缺率約為10.3%。到底哪個部門有較多空缺？學位職系公務員如政務主任（AO）、行政主任（EO）離職情況如何？來年將有哪些公務員職位開放予應屆大學畢業生申請？以下即看詳細資料。



政府本年度繼續凍結公務員編制，公務員職位維持在約19.2萬個，截至2023年11月底職位空缺有19,774個，空缺率10.3%。各部門之中，香港電台空缺率最高，達23.8%，其次是漁農自然護理署（19.6%）、警務處（18%）等。

書面回覆中列出新一年學位職系公務員招聘計劃，共有30個職系開放予2025年大學畢業生申請，包括入境事務主任、公務員事務局政務主任、社會福利署臨床心理學家、政府新聞處 助理新聞主任、督察、消防隊長、救護主任等。

局方透露，2022/23年度有10,126名離職公務員，按年減少361人，離職率亦由前一年度的5.9%，下降至5.7%。按離職原因劃分，有5,918人退休（約佔58%）、3,863人辭職（58%），另有345人（3%）因其他原因離職。上述離職公務員中，涉及340個學位級職位，包括45名政務主任（AO）、230名行政主任（EO）、31名勞工事務主任等。

年資方面，由於2022/23年度有近6,000名公務員退休，同期年資達30年或以上的離職公務員人數亦較多，有4,685人，在所有離職公務員中約佔46%；而年資較淺、服務年期僅10年以下的離職公務員有2,976人，所佔比例為29%。