4.22走塑｜首階段管制將實施　網民對環保看法兩極　關注這些配套

首階段管制即棄塑膠產品法例將於4月22日起實施，禁止商戶銷售及供應部分即棄塑膠產品。有網民支持環保「走塑」，同時有網民質疑膠餐具替代品不足，連帶大眾對環保的看法亦兩極，以下分析最近一周的網上討論，即看網民意見。



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4月22日起，禁止商戶銷售及供應部分即棄餐具，包括發泡膠餐具、膠飲管、膠叉、膠刀、膠匙等，亦禁止銷售及免費供應膠柄棉花棒、雨傘袋、膠牙籤等其他即棄塑膠產品。其中，網民最關注膠餐具管制，一周內提及超過千次。

措施實施前一周，熱度最高的帖文與紙餐具有關，網民反應不同，部分網民支持環保，又留言「嫌紙叉紙刀紙飲管廢，咪自己帶不銹鋼」、「外賣返公司或屋企用自己餐具無問題喎」，另一方面，有網民質疑替代品及配套不足，表示「要自己帶自己洗，咁我點解仲要出街食」、「大企業一日浪費要市民用幾多份膠餐具先夠填」。

整體而言，現時網民對環保的網上評語兩極，約2,600個提及「環保」一詞的帖文中，正面佔39%，負面佔36%。

除了走塑政策外，政府將於今年8月推行垃圾徵費，網民亦討論現時廚餘回收以及公眾教育配套不足，表示「需要長時間的教育」、「教育時間唔夠」，但亦有人指「如果冇走塑政策，主流人士唔會有動力去做」。

以上分析4月12日至4月18日與管制即棄塑膠產品相關的網上帖文，來自Facebook、Instagram和討論區，合共1,351則主帖及約1.2萬則回帖。

