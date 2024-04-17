中西區貧富住宅區收入差5倍未算最高　3樓宇組群月租中位數逾10萬

本港最新18區收入出爐，中西區連續多年維持最高收入的地區，但山頂、半山等高收入住戶區與鄰近住宅區收入差距擴大。統計處與中原地圖早前亦公布「樓市片區及樓宇組群」人口統計數字，將全港18區再劃分為173個「樓市片區」，以中西區為例，山頂與同區石塘咀的住戶收入中位數相差近5倍，而港島南區的收入更相差8倍！以下一一細看各區情況。



以樓市片區劃分，全港家庭住戶收入中位數為27,320元，而收入最高的樓市片區是舂磡角、深水灣及山頂，每月家庭住戶收入中位數超過17萬元，舂磡角更達20萬元。

18區之中，港島的住戶收入差距普遍較大，相差最多的地區依次是南區、中西區及灣仔區，例如南區春磡角的每月住戶收入中位數20萬元，與同區華富相距近8倍。其次，中西區山頂每月住戶收入中位數達17萬元，與同區石塘咀相距5倍。

在樓市片區下，再以3,286個樓宇組群劃分，全港租金最高的樓宇組群為山頂區內「戰前至70年代」的住宅物業及別墅洋房，每月租金中位數達12萬元，其次是南區淺水灣道、麗景道、海灘道等別墅洋房，分別都達11萬元。

相比之下，租金較低的樓宇組群在寶琳、天水圍、屯門等，月租中位數約700元。

香港住屋寸金尺土，若按每個樓市片區的住宅單位面積與每月租金中位數計算，南區玉桂山灣畔的平均租金最高。該區住宅面積中位數為54平方米，即約581呎，每月租金中位數為26,250元，相等於每平方呎45元。而屯門三聖面積中位數為51平方米（549呎），每月租金中位數則為1,380元，相等於每平方呎2.5元。