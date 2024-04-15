超市貨品價格年升1.9%　朱古力貴30%　米價回落呢款平最多│附名單

消費者委員會公布2023年度超市價格調查，超市貨品總平均售價按年升1.9%，當中朱古力和糖果、餅乾，以及雞蛋平均售價均錄得雙位數升幅，有兩款熱門朱古力品牌售價加幅超過三成，另有一款洗頭水更按年貴了42%！不過疫情後食米、急凍食品等的售價均見回落，有款食米售價按年減7.6%。以下即看各類貨品組別價格變動，以及10大加價及跌價貨品名單。



消費者委員會公布2023年度超市價格調查，超市貨品總平均售價按年升1.9%。（資料圖片）

調查涵蓋本港3間大型連鎖超市，包括AEON、百佳及惠康，以及其附屬品牌的超市貨品價格資料。去年一籃子共300項貨品的總平均售價，按年升1.9%，升幅較前一年的2.1%放緩。在13個大類下54組貨品中，有35組平均售價上升，升幅介乎0.2%至23.7%。

其中有3個貨品組別的平均售價錄得雙位數升幅，包括朱古力和糖果（23.7%）、餅乾（11.7%）及雞蛋（10.6%）。這3類貨品價格急漲，均源於原材料供應緊張。當中對於朱古力和糖果售價飆升，消委會指，部分可可豆的主要生產地去年受到惡劣天氣等因素影響，導致失收，令朱古力售價隨之上漲。

另一方面，隨著疫情過去，糧油食品、罐頭食品、急凍食品等貨品售價轉趨穩定。其中在疫情期間增出現搶購潮的食米，2023年總平均售價按年下跌 2.6%。在統計範圍內的10款食米中，有3款的價格跌幅較顯著，分別下跌 4.3%至 7.6%。

在調查涵蓋的300款貨品中，平均售價按年升幅最大的是多芬微米豐盈洗髮乳700毫升，平均售價由30.7元升至43.7元，按年加42.3%。其次是金莎朱古力30粒375克（升幅38.3%）、瑞士三角牛奶朱古力100克（升幅32.7%）。

售價減幅較大的貨品，則包括UCC即溶咖啡No.117 90克（減幅19.5%）、得寶3層印花衛生紙蘋果木香10卷（減幅11.6%），以及IF100%椰青水350毫升（減幅11.3%）等。