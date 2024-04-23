破產申請連升4季　首季2184宗　強制公司清盤呈請金融海嘯後新高

破產管理署公布，今年3月接獲783宗個人破產申請，按月升20.8%；同月強制公司清盤呈請錄69宗，按月急升三成，按年升逾四成，並創下2009年以來新高。而按季比較，個人破產申請宗數已連升4季，由2023年第2季1,848宗，增至今年首季2,184宗，升幅約18.2%。分析破產原因，2023/24年度最主要破產理由包括收入未能應付開支、無業或失業等，而近年被欺詐至破產個案比例亦持續增加，5年間由0.75%增至5.53%。



3月個人破產申請錄783宗，較2月648宗增135宗或20.8%，亦是2023年11月（814宗）以來高位。數據亦顯示，自去年第2季疫後復常起，個人破產申請宗數逐季增加，由2023年3至6月1,848宗，增至今年首3個月2,184宗，升幅約18.2%。

今年3月個人破產申請錄783宗，較2月648宗增135宗或20.8%。（資料圖片/Getty Images）

分析破產原因，2023/24年度法院合共頒布7,408張破產令，當中高達45%涉及收入未能應付基本開支，其次是無業或失業（佔24.3%），以及賭博或投機虧損（佔10.4%）。值得留意的是，被欺詐至破產個案比例近5年持續增加，由0.75%增至5.53%，而被詐騙亦成為第4大破產理由。

比較更長期趨勢，2023年全年錄7,806宗個人破產申請，為2020年以來最多。而紀錄中最多破產申請的年份是2002年，當年樓市正處於下行周期，負資產個案飆升，同年破產申請亦多達26,922宗。此外，沙士影響下的2003年、金融海嘯衝擊下的2009年，均錄得較多破產申請。

強制公司清盤呈請方面，今年3月錄69宗，較2月53宗急升三成，亦較2023年3月49宗升逾四成，並且創下2009年7月以來，亦即約15年來新高。至於去年強制清盤申請達556宗，同樣為2009年以來最多。