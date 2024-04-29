全港729公頃常耕農地　面積連跌兩年　4張圖看香港農業現況

隨著政府推出走塑政策及垃圾徵費，環保議題成為今年社會熱話。近年不少市民注重綠色生活，選擇本地菜，亦有人體驗農耕生活。根據漁護署估計數字，疫情期間本港活躍農地面積持續上升，直至近兩年回落。到底現時香港最新農業發展如何？農地面積以至本地蔬菜產量有甚麼變化？



2015年至2021年間，本地活躍農地面積持續上升，2021年達763公頃。不過，近兩年開始回落，2022年減少30公頃農地。截至去年底，香港活躍耕地面積為729公頃，其中近半農地作物屬蔬菜，其他農作物包括花卉、雜糧作物及果樹。

根據漁護署最新年報，估計2021年全港有4077公頃農地，活躍農地佔約19%，其餘為荒廢農地。用作耕種的農地中，已登記為本地菜場的農地佔約一半。

翻查立法會文件，漁護署曾公布本港常耕農地各區分布，2021年763公頃農地中，北區及元朗農地分別佔35%及34%，第三是大埔，佔12%，其他在屯門、離島、西貢、荃灣等地。比較2020年農地面積，北區按年減少11公頃，元朗增12公頃。

現時全港有1,939個農場登記為本地菜場的，香港全年種植的蔬菜包括白菜、菜心和生菜，其他蔬菜則按季節出產。漁護署資料顯示，2023年本地蔬菜產量總達1.5萬公噸，主要為葉菜及高產值的切花，供應全港所需蔬菜的1.9%。