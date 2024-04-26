街市也現吉舖潮？元朗有街市六成檔位丢空　港島街市空置率升得勁

食肆店舖結業潮引起社會關注，但原來街市內也有不少吉舖，檔位空置率更有上升趨勢。食環署早前公布本港公眾街市最新出租情況，2023年74個食環街市整體空置率為16%，當中有9個街市空置率超過三成，而元朗區內更有一個街市吉舖比例超過六成！此外，有近七成公眾街市空置率均較疫情前上升，港島區街市情況尤其嚴重！



資料顯示，截至2023年底，食環署轄下有74個公眾街市，共提供12,655個街市檔位，出租率約84%，即空置率為16%。當中，元朗同益街市約440個檔位僅租出168個，空置率62%是全港最高。其次是宜安街街市（54%）、洪水橋臨時街市（48%）、鰂魚涌街市（46%）等。

元朗同益街市截至2023年底有約440個檔位，當中僅租出168個，空置率62%是全港最高。（資料圖片）

此外，整體街市空置率由疫情前2019年的13%，上升3個百分點至去年約16%。比較各個街市近5年空置率變化，有51個較疫前上升，僅13個下跌，另有7個維持不變。（註：有3個街市新啟用或暫時關閉，故未能作出比較）

空置率上升較明顯的街市包括有炮台山電氣道街市、銅鑼灣燈籠洲街市，以及觀塘宜安街街市，空置比例分別增加17至18個百分點。在空置率升幅較高的10個街市中，有7個都位於港島區，九龍區街市佔兩個，新界區僅1個街市上榜。