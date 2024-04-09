結業潮│疫下餐飲業急擴張　執笠潮屬「技術性調整」？這2區最重災

港人北上消費熱潮持續，打擊本地餐飲業，更掀起食肆結業潮，各區都有不少吉舖。翻查食環署牌照資料，本港首季食肆牌照數量罕有地減少，當中旺角、灣仔及元朗均是重災區。

食肆執笠結業情況令人關注，但事實上，在這次結業潮出現之前，本地飲食業於疫情期間曾經歷一輪急速擴張期，當中2022年食肆牌照一年增加逾700個，是近10年來增長最多的一年，這反映導致結業潮的原因，除了由經濟環境、港人消費力轉移之外，背後亦有回調因素。



根據食環署食肆牌照紀錄，截至今年4月1日，本港有17,452間持牌食肆（包括普通、水上及小食食肆，不包括工廈食堂及食品製作工場），較2023年12月31日的17,540間，減少88間。翻查以往資料，本港食肆數目通常都持續增加，較少出現下跌情況，而即使在2022年首季、即第五波疫情較嚴峻時期，當季食肆數目亦繼續上升。

本文嘗試以不同時段的持牌食肆名單，推算各區食肆結業情況，但由於食肆結業後，未必會即時註銷牌照，故數字僅代表已取消牌照的食肆，並非實際食肆結業數字，因為只能作為參考指標。

各區之中，油麻地及尖沙咀地區內，今年首季有78間食肆取消牌照，是全港最多，其次是灣仔（71間）、中西區（67間），但當中油尖區及中西區內，同期均有較多食肆開張，可理解為這些地區內的店舖轉換較快。

▼多區現店舖結業潮▼



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至於按食肆牌照淨增減數目比較，旺角似乎是今次結業潮的重災區，區內首季食肆牌照數目淨減少20個，其次是灣仔及元朗，分別都淨減少15個，不過正如上文解釋，食肆結業後未必會即時取消牌照，因此牌照數目增減僅能作為參考指標。

而進一步比較各區食肆牌照總數中的牌照取消比率，東區、荃灣和東區的牌照取消率最高，均超過4%。而新批出牌照比例最高的地區則為中西區、沙田及屯門，均超過3.8%。

食肆結業潮令人關注，但若觀察更長期數據，會發現這次結業潮出現之前，飲食業於疫情期間其實經歷過一輪急速擴張期。據統計，由2020年初至2023年底，食肆牌照數量累計增加2,160個，其中單計2022年食肆牌照就淨增加768個，是近年10年以來增加最多的一年。

至於比較不同時期牌照批出及取消數目，在2021至2023年各年的下半年，分別都新批出逾千個食肆牌照，遠多於同期取消牌照的數量。事實上，2021年及2022年的下半年，均是防疫措施較為寬鬆，但出入境限制仍未放寬的時期，而2023年下半年更是疫後復常的新階段，這段時間自然會吸引更多人投資飲食業，開張食肆因而急增。這反映，導致結業潮的原因，除了有經濟環境、港人消費力轉移外，背後亦受回調因素影響。