執笠關注組成員1周激增十多萬　網嘆1主因掀結業潮　最不捨這餐廳

【執笠關注組／結業潮／零售業】疫情後全球開關，每逢假日都有大批港人北上或外遊，來港內地及國際旅客則較疫前大減，故本港餐飲及零售業生意不似預期，再加上租金貴、人手荒等經營壓力，導致多區出現店舖結業潮，情況引起網民關注。Facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」突發爆紅，會員人數在不足一周時間內，由約5,000人急增至逾18.7萬人（截至4月2日中午12時）。



有網民認為店舖結業主要因為租金成本過高，批評指「店舖執笠結業嘅主因係業主貪婪」，但亦有人表示整體經濟、市民消費習慣改變都會影響經營環境，難以一概而論。另有不少網民對傳統老舖、特色小店結業感到不捨，而到底哪些店舖較多人談論？以下即看詳細數據。



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店舖結業潮引發社會關注，在網絡上亦掀起不少討論，其中3月15日大昌宣布關閉零售店，3月26日金記冰室部份分店結業消息傳出等，都在社交媒體上引起大量討論。而多間店舖都選擇以月底的3月31日為最後營業日子，包括有逾40年歷史的土瓜灣平民扒房哥登堡餐廳、開業24年的深水埗日本餐廳「鹿兒島」、高檔百貨HARVEY NICHOLS等，亦再一次推高討論熱度。

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網民進一步探討店舖結業原因，不少人歸咎於租金成本過高，「成本再轉嫁畀消費，一餐飯一、二百蚊太貴食唔起」、「難怪大家要北上消費」。另有人認為本地食肆服務態度欠佳亦是一大因素，「唔想食餐飯都要受氣」、「想有生意唔該啲服務好少少啦」。但亦有人指出，整體經濟狀況、市民消費習慣改變都會影響經營環境，包括「網上買嘢太方便，唔會點出街」等，難以一概而論。

網絡數據亦顯示，近一個月有關店舖結業的討論中，業主及租金話題熱度最高，其次是價錢、服務態度等。

在近期宣布結業的店舖中，大昌食品市場及金記冰室關注度較高，相信與這些店舖都是連鎖店，受影響員工較多有關。

結業的店舖當中，位於深水埗的日本料理餐廳「鹿兒島」所收到的「慘慘」表情比例最高。（「鹿兒島日本料理」fb圖片）

分析網民討論這些結業店舖時所使用的表情符號，位於深水埗的日本料理餐廳「鹿兒島」所收到的「慘慘」表情比例最高，其次是拉麵店別府駅前料理，以及40年老店哥登堡餐廳，許多網民都分享昔日在這些餐廳用餐的回憶，紛紛表示「好唔捨得」、「一家大細成日幫襯」、「老闆娘睇住我啲仔女大」。

以上分析涵蓋2024年3月1日至31日，Facebook、Instagram及討論區上的相關帖文，合共逾3,484則主帖及45,992則回帖。

