走塑｜首周網上討論回顧　竹叉斷開成焦點　同期有環保議題受關注

首階段管制即棄塑膠餐具及產品自上周一（22日）起實施，有市民質疑紙和竹餐具難以使用，亦有人熱議各大食肆提供的替代餐具選擇。管制實施至今達一星期，現時網上討論熱度已回落至實施前水平，究竟這一周哪項走塑事件最受關注？同期又有甚麼環保相關議題備受關注？以下即看首周網上焦點。



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第一階段「走塑」已於4月22日起實施，全港即棄膠餐具和其他塑膠產品受管制，網上關注度於首日急升，至本周一（29日）回落至措施推行前水平。

措施實施一周，4月25日有餐具供應商示範可拼接餐具時，竹叉兩度斷裂，成網民關注點，在所有帖文中熱度排第二。熱度最高的帖文為Facebook群組中的一則網民帖文，留言指「唔管啲工廠排放溫室氣體」、「走嚟管我呢啲平民百姓用膠」，又表示「我一餐用一個即棄餐具」，獲1.7萬個讚好，逾3000個留言。

替代餐具成焦點 同期新田科技城環評相較少關注

近日市民對本港環保議題聚焦在走塑措施，以及8月份的垃圾徵費。走塑首日（4月22日），環境諮詢委員會同日亦審議新田科技城的環評報告，小組一致決定有條件通過報告。多個環團關注，環評期間政府將規模增加但沒有重做環評，涉及247公頃濕地保育區和緩衝區土地。事件同樣引起網民關注，但網上熱度相較低。

以上分析4月22日至4月29日與環保或走塑相關的網上帖文，包括Facebook、Instagram及討論區，合共4021則主帖及8.4萬則回帖。

