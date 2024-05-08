天文台5年接71宗UFO報告　新界2區特別「旺」　這時段最易見到

本港不時傳出目擊UFO（不明飛行物體）事件，天文台早前向立法會披露，由2019至2023年共接獲71宗市民目擊UFO報告，其中新界有兩區特別「旺場」，5年間分別都錄得8宗，而數據也顯示有一個時段特別容易看到UFO。以下即看18區統計，看看你所在區域是否熱門目擊UFO地點！



天文台去年接獲7宗UFO目擊報告，較2022年19宗大減12宗，跌幅達63%。去年錄得目擊報告的地區包括東區、觀塘、九龍城、西貢、荃灣及離島區。

天文台向立法會披露，由2018至2022年共接獲71宗市民目擊UFO的報告。（《十二傳說》劇照）

紀錄顯示，有個別地區特別多UFO「出沒」，包括沙田及離島區，由2019至2023年的5年間分別都有8宗UFO目擊報告，當中離島區更是連續5年都接獲目擊報告。

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其他「旺區」包括屯門、荃灣及中西區，近5年間分別都錄得5至6宗目擊報告。

至於哪一個時段較容易目擊到UFO呢？答案是晚上10時至0時前。2019至2023年間上述時段一共有12宗報告，可見在目擊UFO這件事上，或許真的是「愈夜愈有機」。另外傍晚6時至8時前，以及清晨4時至6時前亦有較多UFO目擊事件，5年間分別都錄得10宗。

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