的士加價│紅的起錶擬加$5　去年的士投訴急增　22年加價即飆四成

的士又加價！的士業界早前提交加價方案，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元，政府或於短期內審議加價方案並決定加幅。

事實上，的士服務質素參差不時為人詬病，業界曾表示希望透過改善收入來改善服務，不過資料顯示，對上一次、即2022年7月加價後，當季的士投訴數字即增加四成，其中濫收車資投訴更飆升逾一倍。此外，2023年全年有逾1.1萬宗的士投訴，按年急升52.8%，超過疫情前每年約1萬宗水平。



的士對上一次加價是在2022年7月，當時所有的士起錶收費一律加3元，紅的起錶加至27元，綠的、大嶼山的士分別加至23.5元及22元。但加價後不足半年，不同的士團體再次提交加價方案，至2023年3月就達成共識，要求增加起錶收費及跳錶收費。

的士業界去年提交加價建議，要求市區的士起錶加5元至32元，新界的士加4.5元至28元，大嶼山的士加價6元至28元，政府或於短期內審議加價方案並決定加幅。（立法會文件）

運輸署文件顯示，今次市區、新界和大嶼山的士擬議平均加幅分別為16.95%、15.37%和11.68%，加幅遠超過消費物價指數自上次加價以來約3.7%的升幅（註：2022年7月至2024年3月），若方案獲接納，即的士加幅再次「跑贏」大市。不過《香港01》早前報道指，政府初步認為市區的士起錶加價約2元至約29元比較合適，較業界申請5元加幅為低。

業界上一次申請加價時曾表示，希望透過增加司機收入來吸引新人入行，同時鼓勵業界改善服務及投資新設備，從而提升整體的士服務質素。但數據顯示，2022年的士加價當季，即第3季，的士投訴量（包括建議）高達2,575宗，較前一季1,846宗急升39.5%。當中濫收車資投訴更由110宗飆升168%至295宗。不過投訴急增亦可能與當時市面逐漸復常，市民增加外出有關。

據交通諮詢委員會交通投訴組最新季報，2023年全年的士投訴達11,096宗，按年急增52.8%，亦較疫情前2019年10,066宗水平高出一成。其中拒載投訴最為普遍，去年錄2,878宗投訴，佔同期整體的士投訴量的26%；其次是駕駛行為不當，錄2,287宗，佔比達20%。

按升幅比較，去年濫收車資投訴由2022年約700宗，增至2023年1,525宗，升115%，增幅明顯，此外拒載及兜路投訴亦分別升逾五成。