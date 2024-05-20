2024全球最富裕城市｜香港排第9下跌2位　深圳富豪人數增長冠全球

投資移民顧問公司Henley & Partners發表「2024年全球最富裕城市報告」，列出全球百萬富豪（美元，指可動用投資資產，非全副身家，下同）人數最多的50個城市，紐約名列榜首，其次是三藩市灣區及東京。香港排名第9，按年下跌2位，至2023年底有逾13.4萬名百萬富豪，表現遜於排名第4的新加坡。

報告指，深圳、杭州和廣州的富豪人數在過去10年間分別都增加超過1倍，是全球富豪人數增長最快的前3名城市。而香港同期富豪人數下跌4%，推算減少近6,000人。



全球最多百萬富豪的10個城市或地區依次為：紐約市、三藩市灣區、東京、新加坡、倫敦、洛杉磯、巴黎和法蘭西島、悉尼、香港、北京。排在榜首的紐約，有逾34.9萬外名百萬富豪，當中可動用投資資產達1億美元的富豪有774人、資產超過10億美元的富豪有60人。

深圳百萬富豪人數10年間增加140%至50,300人。（資料圖片）

報告另分析過去10年間各城市富豪數目變化，深圳、杭州和廣州成為百萬富豪人數最快的3個城市，當中深圳百萬富豪人數10年間增加140%至50,300人（推選增加逾1.4萬人），杭州增長125%至31.600人，廣州富豪人數亦增加110%至24,500人。

另一方面，統計中有5個城市富豪數目減少，香港是其中之一。報告指本港百萬富豪人數較10年前下跌4%，推算減少約5,975人。其他富豪人數負增長的城市包括莫斯科（減少24%）、大阪（減少12%）、倫敦（減少10%）及東京（減少5%）。