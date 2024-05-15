的士加價│網民批服務差加幅高　諷：不如加夠100蚊！最嬲1類行為

行政會議批准的士加價，落旗（即起錶）收費將加2元，市區的士由27元加至29元；新界的士由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元。落旗後首2公里跳錶收費每跳增加2毫，其後每200米跳錶收費則增加1毫，新收費將於7月14日生效。

加價消息一出即引發熱議，有人不滿的士加價次數頻密、加幅過高，諷刺道「加咁少？加到100蚊起錶嘛！」、「加2蚊好影響我生活，我搭Uber算」。另有人指出的士收費並非過高，而是服務質素欠佳令人不滿，「短途黑面、揀客之後劏客、繞路及駕駛態度差、濫收車資等等」、「好多人唔係話你貴，係話你性價比低！」至於的士業界哪項舉動最「吸嬲」？以下即看最新網絡焦點。



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的士對上一次加價是在2022年7日，但加價後不足半年，不同的士團體再次提交加價方案，至2023年3月達成共識，要求增加起錶收費及跳錶收費。今年5月6日，政府推進審議加價的消息傳出，網上討論量即見飆升，其後政府於5月14日拍板批准加價，網絡相關帖文數量再次上升。

政府資料顯示，市區、新界及大嶼山的士收費的平均加幅分別為 8.86%、9.56%及10.92%。而翻查上次加價以來，即2022年7月至2024年3月，綜合消費物價指數僅上升3.7%，明顯追不上的士加價幅度。網民不滿的士短期內再度加價，而且加幅過高，有人諷刺道「加咁少？加到100蚊起錶嘛！」、「最好每跳10蚊」、「加幅高過通脹咁多，的士先做到」、「隔年申請加價成為例行公事？」

對於加幅是否合適，早前的士業界有言論指，「如果坐的士畀多兩、三蚊都影響到生活質素，就建議你（乘客）唔好搭的士！」隨即引起網民不滿，直至加價落實後，仍有不少人留言指「加2蚊好影響我生活，我搭Uber算」、「我唔捨得畀多2蚊，唯有用其他call車服務。」

這次網絡討論焦點還包括的士服務質素，不少人重提以往搭的士時的不愉快經歷，並列出的士服務6大問題，包括「短途黑面、揀客之後劏客、繞路及駕駛態度差、濫收車資等等」。另有人指出的士收費並不算高，而是服務質素欠佳令人不滿，「好多人唔係話你貴，係話你性價比低！」、「又西面又大力Dup（剎）車，態度問題呀」、「都有好多態度好嘅司機，但態度唔好嘅司機嘅行為令人印象好深刻。」

近期網絡數據就顯示，在眾多的士服務問題中，濫收車資和不按錶收費最多人談論，同時也是最多網民「畀嬲」的一項；其次是拒載或拒絕駛往目的地，例如不願過海、短途拒載等。至於服務態度、駕駛行為不當等，亦都引發不少討論。

以上分析涵蓋2024年5月6日至15日早上9時，Facebook、Instagram及討論區上的相關帖文，合共逾1,200則主帖及17,800則回帖。