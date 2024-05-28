虐兒│去年1457宗新個案創20年新高　新界這區最多　涉性侵增14.9%

立法會現正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，社署最新統計顯示，2023年本港新登記保護兒童個案達1,457宗，數字創下20年新高。按地區比較，去年元朗區錄197宗虐兒個案最多、其次是觀塘、屯門、深水埗，分別都有過百宗。數據亦顯示，兒童遭性侵、疏忽照顧個案按年均上升逾一成，而虐兒危機因素大多與施虐者自身所面對困難有關，情況值得關注。



根據社署保護兒童資料系統紀錄，在2020年或以前，本港新登記保護兒童個案每年維持在700餘宗至千餘宗水平，至2021年急升至1,367宗，其後進一步增至2022年1,439宗以及2023年1,457宗。

去年新登記個案中，元朗區佔最多，達197宗，其次是觀塘（140宗）及屯門（133宗）。至於按區內每千名15歲以下兒童人口發生率計算，元朗區仍是最高，達每千兒童2.7宗；深水埗、油尖旺區內兒童受虐比率亦較高，達每千兒童2.6宗。不過上述地區差異或由於各區內人口特徵，如收入、教育程度、年齡等不同所致，尚待進一步研究。

以傷害情況分類，身體傷害及虐待個案去年達602宗最多，而值得注要的是，去年新登記個案中，涉及性侵犯及疏忽照顧的個案明顯增加，當中性侵個案由2022年443宗增至2023年509宗，升幅達14.9%，而疏忽照顧個案亦由276宗增加12.3%至310宗。

紀錄顯示，個案施害者多為兒童的父母，2023年多達858宗、佔比55.38%，而這也與父母多數是兒童最常接觸的人有關。朋輩（190宗）、與兒童沒有關係人士（142宗）亦是較常見的施害者，而涉及補習老師或教練的個案亦達63宗。

2023年本港新登記保護兒童個案達1,457宗，創20年新高。（龔嘉盛攝/資料圖片）

事實上，近年虐兒個案增加，也可能與社會保護兒童意識提升有關，而立法會現時也正在審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，以盡早識別和介入懷疑虐兒個案。此外，每宗虐兒個案背後都涉及家庭、社會等多重因素，亦需多加分析，以便提供適切協助。

社署《2022年保護兒童資料系統統計報告》顯示，當年虐兒事件的主要危機因素中，超過63%與施害者相關，當中最常見的是育兒技巧不足、施害者自己遇到情緒或心理問題，以及婚姻出現問題。

立法會現時正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，以盡早識別和介入懷疑虐兒個案。（資料圖片）

其次才是與兒童有關的因素，約佔57.8%，主要包括兒童行為問題、情緒或心理問題、特殊教育需要等。至於環境或社會狀況相關因素則佔50.9%，大多涉及兒童或施害者缺乏如配偶、親屬等的支援系統；其次是施害者無法應付家庭危機或壓力；而非家庭成員施害者能夠容易接觸當事兒童，也是一大因素。

當懷疑有兒童受到虐待﹐可以怎樣做？

根據社會福利署網頁資料，當你懷疑有兒童受到虐待時，可以致電以下單位尋求協助：

1.有關社會福利署保護家庭及兒童服務課的地址和電話可在此處下載

2.致電社署熱線電話：2343 2255

你也可以告知你熟悉的專業人士，例如老師、幼兒工作人員、輔導主任、社工、醫生及護士等，或向警方求助。