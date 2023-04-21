虐兒｜去年1439宗破紀錄　女童更容易受虐　身體傷害、性侵佔最多

近年本港虐兒事件頻生，勞工及福利局提交立法會特別財委會的書面回覆披露，2022年新登記虐兒個案（即保護兒童個案）高達1,439宗，創有紀錄以來新高。而施虐者多為兒童的家人，但近年學校或宿舍的教師或職員傷害兒童個案增加，情況值得關注。政府將訂立強制舉報虐待兒童個案機制，以盡早識別和介入虐待或疏忽照顧兒童個案。



數據顯示，女童明顯更容易遭受虐待，去年受虐兒童個案中分別有573名男童及866名女童，比例約為4:6。而女童個案佔多與男女人口比例並無關係，事實上，現時本港18歲以下人口的各年齡層中，男性比例均高於女性。

按個案種類劃分，兒童受身體傷害或虐待個案最多，去年達652宗，其次是性侵犯個案（443宗）、疏忽照顧（276宗）等。

諷刺的是，傷害兒童的人多是兒童的至親，2022年個案施虐者中，有993人為受虐兒童的父母、兄弟姊妹、繼父母、祖父母等親屬。

香港保護兒童會轄下兒童院舍「童樂居」2021年起爆出多宗虐兒事件，引發社會關注。勞福局數據亦顯示，在學校、宿舍等機構負責照顧兒童的教師或職員，涉及傷害兒童的人數由2021年65人，急升近一倍至2022年的114人。

2022年新登記虐兒個案（即保護兒童個案）高達1,439宗，創有紀錄以來新高。（資料圖片/龔嘉盛攝）

個案增加亦可能與社會對通報虐兒情況的意識提高有關。勞福局亦表示，現正推動訂立強制舉報虐待兒童個案機制，以盡早識別和介入虐待或疏忽照顧兒童個案，目標是於今年上半年向立法會提交條例草案，並會於2023/24年度增撥2,410萬元，以開設41個相關常額職位。社會福利署保護家庭及兒童服務課亦會於2023/24年度增加18個社會工作主任職系的人手，以處理強制舉報機制的相關工作，涉及約1,840萬元開支。

當懷疑有兒童受到虐待﹐可以怎樣做？

根據社會福利署網頁資料，當你懷疑有兒童受到虐待時，可以致電以下單位尋求協助：

1.有關社會福利署保護家庭及兒童服務課的地址和電話可在此處下載

2.致電社署熱線電話：2343 2255

你也可以告知你熟悉的專業人士，例如老師、幼兒工作人員、輔導主任、社工、醫生及護士等，或向警方求助。