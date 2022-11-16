虐兒案增45%殘疾童比例升　性侵女童案年逾400宗　元朗等3區重災

近年本港頻頻發生虐兒事件，立法會新一份《數據透視》顯示，2021年新登記受虐或有受虐風險的保護兒童個案多達1,367宗，按年急增45%。當中女童被性侵犯個案更按年急升五成至401宗。此外，有三區虐兒個案發生率偏高，文件指當中分布或值得多加探討。



文件指出，因受虐兒童未必懂得求助，或者因不願意將受虐的不愉快經歷宣之於口，上述新登記保護兒童個案數字（包括曾被傷害/虐待或有被傷害/虐待危機的個案）亦有可能低估實際情況。

按個案性別分析，去年女童受虐個案增長速度更快，而女童遭受性侵犯個案更急升140宗或54%。文件表示，這可能由於疫情期間面授課堂減少，青少年有更多時間上網，或較容易誤墮網上交友陷阱，讓施虐者有機可乘。此外，疫情下不少家長在家工作或失業，與子女共處時間增加，兒童受到身體傷害或虐待的個案亦明顯上升。

值得留意的是，2021年涉及殘疾兒童的新登記個案數目和佔整體個案的比率，分別增加至437宗或32%。文件解釋，數字反映殘疾兒童更易受疫情影響，尤其是患有專注力不足/過度活躍症及有特殊學習障礙的兒童。

統計顯示，油尖旺、觀塘、元朗是虐兒事件的重災區，當中觀塘及元朗虐兒個案一向較高，而過去油尖旺虐兒事件發生率一直較低，但近年情況明顯轉差。文件指，當中的地區差別或值得多加探討。

導致虐兒事件危機因素方面，據社署統計，施虐者自身最常見的因素是「育兒技巧不足/缺乏為人父母的技巧」， 以及「情緒/心理問題」。而主要環境或社會因素包括「缺乏支援系統」、「經濟困難/失業」等。