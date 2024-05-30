垃圾徵費暫緩｜三年來網民負評佔多數　僅「綠綠賞」正評多過負評

政府周一（27日）宣布暫緩垃圾徵費，但繼續宣傳及研究工作，待下年中再提交報告。垃圾徵費準備推行至今都備受各界關注，其間網上負評佔多數。以下分析網民對暫援垃圾徵費的反應，其中大多數措施和配套的負面評價佔多，即看網民意見！



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宣布暫緩後，網上錄得逾7,500則與垃圾徵費相關帖文，其中逾半屬負面，正面佔約15%，其餘中立。

2021年立法會三讀通過垃圾徵費，原定於2023年底推行，去年7月，政府宣布延期至今年4月推行，今年初再度延期至8月，直至日前正式宣布暫緩措施。回顧幾次更改垃圾徵費的公布日期，網上負面帖文均佔多數，介乎54%至74%，正面帖文比例則下跌。

自今年4月26日起，已有消息指環保署叫停指定垃圾袋生產，又指政府有意暫緩或押後垃圾徵費，根據當日至正式宣布暫緩期間的網上帖文，其中提及政府的帖文最多，其次是環保團體、公屋、清潔工友等。

網上討論區熱度最高的帖文中，網民主要關注回收配套不足及已花費的支出，留言指，「其實配套都未搞好，係唔應該推行」、「我自己會繼續拎去綠在區區回收, 垃圾徵費真係好擾民，贊成擱置」、「錢又洗咗」、「增加配套同回收物品點處理，出路係乜都要公開透明」。

在各項措施和配套中，垃圾袋處理及收費、以及執法細節相關的負評佔多數，相關討論中超過一半屬負面，其餘大多以負評佔多數。只有綠綠賞的正面帖文比例較多，隨後是提及「教育」字眼的帖文，兩者正評比例最高。

以上分析4月26日至5月29日下午6時與垃圾徵費相關的帖文，來自Facebook、Instagram和討論區，合共1386則主帖及2萬則回帖。

