垃圾徵費│綠在區區年回收量2.7萬噸　佔整體1%　收集點不足引關注

垃圾徵費將於8月1日實施，社會關注新措施下廢物回收量及相關配套。根據立法會新一份《數據透視》，2022年本港都市固體廢物回收率約為32%，政府目標於2035年前提升至約55%。現時多區均設有「綠在區區」以方便公眾參與回收，不過回收量僅佔全港總量1.1%，反映收集點數目過少和分布疏落等問題。



文件指，由於內地及東南亞部份地區自2013年起，陸續收緊可循環再造物料進口管制，本港都市固體廢物回收率由2012年39%下跌至2020年28%。然而，隨着本港加強回收處理能力及社區回收網絡，本地回收率於2022年回升至32%。為推動社會惜物、減廢，政府於2021年公布《資源循環藍圖》，目標於2035年前提升回收率至約55%。

比較不同廢棄物，金屬和電器電子產品的回收率最高，於2022年分別達92%和75%。文件提到，本港2018年實施生產者責任計劃，當中包括推動電器電子產品回收及處理，相關物品的本地循環再造比例持續上升，於2022年達到97%。

2022年本港都市固體廢物回收率約為32%，政府目標於2035年前提升至約55%。（資料圖片）

另一方面，部份物料循環再造程序繁複，成本亦高，故回收率會較低，包括紙料（42%）、玻璃（20%）、塑膠（12%）及廚餘（6%）。當局因而推出多項生產者責任計劃及中央收集服務，以助提升回收再造比率。

文件亦指出，本地回收商現時面對的主要困難，是土地不足和租金高昂，調查顯示，本港回收商營運地點大多位於空間有限的多層建築物內，比例達55%。政府計劃撥出更多土地供業界使用，包括擴建環保園，以及修復新界東南堆填區作回收用途。

此外，為鼓勵公眾參與廢物回收，「綠在區區」收集點近年大幅擴張，由2018年7個增至2023年超過160個，帶動收集點回收量同期增加12倍，去年達2.68萬公噸。惟「綠在區區」回收量仍只佔全港回收總量的1.1%，文件指，這反映收集點數目過少和分布疏落等問題。

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因應公眾對回收配套設施不足的關注，政府今年兩度押後垃圾徵費實施日期，最新再延至8月1日推行。 政府現時正檢視早前試行計劃的結果，然後再決定未來路向。