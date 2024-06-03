兩堆填區料2026年飽和　回收率32%未達目標 石鼓洲焚化爐明年啟用

本港現時回收率為32%，遠少於政府目標的55%，大量廢物最終棄置於堆填區，而在政府暫緩垃圾徵費後，全港市民仍需面對堆填區即將飽和問題。被坊間稱為「超級焚化爐」的綜合廢物管理設施（I．PARK1）將於2025年啟用，預計每日可處理約3,000公噸都市固體廢物，佔現時堆填區棄置總量的四分之一。究竟本港廢物處理現況如何？以下幾張圖一一看清。



《香港資源循環藍圖2013 - 2022》提出，目標於2022年或以前將回收比例提升至55%。最新的《香港資源循環藍圖2035》中，政府繼續以回收率55%為目標。而最新數字顯示2022年本港都市固體廢物回收率為32%，按年升1個百分點，但與目標回收率尚有差距。

本港廢物棄置量持續增加，除了都市固體廢物（家居及工商業廢物）外，連計整體建築廢物及特殊廢物，去年堆填區處置的固體廢物總量達576萬公噸，按年稍增0.37%，為2019年至今最高。

現時本港廢物由3個策略性堆填區處置，其中新界西堆填區和新界東北堆填區收集都市固體廢物。環境及生態局局長謝展寰年初於立法會表示，現時兩個堆填區剩餘容量少於兩成，以現時每日接收的垃圾量推算，兩個堆填區會在2026年飽和，需要適度擴建。

而焚化爐 I．PARK1（綜合廢物管理設施第1期）則預計於今年底建成，2025年啟用，預計每日可處理3000公噸都市固體廢物。

以現時廢物棄置量推算，全港每日約11,000公噸都市固體廢物棄置於堆填區，若回收率維持不變，I．PARK1及I．PARK2落成後，仍有至少4000公噸廢物待處理，而其中亦未計算焚化爐處理廢物後的殘餘物。