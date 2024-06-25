九龍城寨之圍城│票房破億這場面成焦點　男神劉俊謙熱度不及1反派

【九龍城寨之圍城／毒舌大狀／港產片】武打片鉅製《九龍城寨之圍城》開畫以來氣勢如虹，票房更已突破1億元，成為史上第二賣座的港產片，更有望挑戰首位的《毒舌大狀」。《九龍城寨之圍城》成為全城熱話，亦帶動多位演員人氣急升，當中飾演「信一」的劉俊謙就爆紅並獲封為「全民老公」，不過他的網絡熱度竟不及戲中一個大反派！此外，電影入圍康城影展、研究保留拍攝場景發展為旅遊景點，以至謝票場等都能引起大量討論，以下即看《九龍城寨之圍城》網絡關注焦點！



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《九龍城寨之圍城》票房早前突破1億元。（《九龍城寨之圍城》Facebook專頁）

《九龍城寨之圍城》由金像獎獲獎導演鄭保瑞執導，並有古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯等強勁卡士，再加上戲中場景充滿昔日情懷，甫上映即成為影迷焦點。

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電影入圍第77屆康城影展，戲中演員出席記者會。（VCG）

網絡數據顯示，上畫首周飾演癲喪反派「王九」的伍允龍，在謝票場被男觀眾腳踢並推跌，他回應事件道「好明顯這位觀眾看得太投入」，獲網民大讚有風道，亦帶動討論熱度急升。此外，電影入圍第77屆康城影展，導演鄭保瑞和演員古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑一同出席記者會時，亦成為網絡焦點。

伍允龍飾演反派王九（《九龍城寨之圍城》劇照）

伍允龍被撞跌情況

電影大受歡迎，除了導演、演員陣容外，製作方斥資5,000萬元搭建「高還原度」場景亦功不可沒。政府亦表示正與電影出品方商討保留拍攝場景、並開放予公眾及旅客的可行性，亦吸引不少關注。

數據亦顯示，有關《九龍城寨之圍城》的網絡討論以正面居多，當中6月10日「龍捲風」古天樂在謝票場中提到電影港澳地區票房已衝破1億元，當天網絡討論正面內容比例高達八成。

劉俊謙飾演城寨四少之一的信一（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

電影票房大捷，也帶動多位演員人氣急升，當中飾演「信一」的劉俊謙就成功爆紅，更獲封為新一代「全民老公」。不過數據顯示，劉俊謙網絡熱度暫時未及戲中宿敵「王九」伍允龍，相信與伍允龍出席謝票場被踢一事有較多網絡討論有關。至於網絡熱度最高的，是戲內戲外均屬「話事人」或代表人物的古天樂。