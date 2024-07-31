YouTube榜｜本地十大熱門歌　華納佔三甲　這男歌手躋身全年榜

本年度四大主要樂壇頒獎禮已結束，但網上數據仍繼續記錄歌手成績。YouTube定期公布各地音樂影片播放量，香港地區最新排行榜顯示，近月最受歡迎的十大歌曲中，華納唱片旗下歌手的作品佔首三甲，分別是Kiri T、洪嘉豪及Gareth.T。其中洪嘉豪更與另一韓國女團躋身香港地區最近365天熱門十大歌手榜，以下即看最新樂壇趨勢！



根據YouTube音樂排行榜，截至6月25日，香港地區最熱門藝人首位為MC張天賦，最近28天的音樂影片觀看次數達577萬次。第二位及第三位分別為周杰倫及陳奕迅，觀看次數均超過400萬次，隨後是MIRROR和Dear Jane。

在排行榜首15位藝人中，香港歌手及組合佔9名，包括上述首5個單位，以及張敬軒、洪嘉豪、林家謙、周殷延，以及榜上唯一的香港女歌手容祖兒。非本地藝人中，除了周杰倫外，另有4個日韓組合，以及美國歌后Taylor Swift。

比較去年11月及今年6月的365天排行榜，全年最受歡迎的藝人中，MIRROR和張天賦保持在首兩位，2023年6月至2024年6月的影片播放次數均超過8000萬次。今年新上榜的則有2個單位，包括華納唱片旗下歌手洪嘉豪和韓國女團(G)I-DLE，播放次數分別達3060萬次及2920萬次。

最受歡迎歌曲方面，近月YouTube香港熱門歌曲首三位均屬華納唱片旗下歌手，第一位為Kiri T的《至少做一件離譜的事》，第二位洪嘉豪的《黑玻璃》，Gareth.T《緊急聯絡人》排第三。首十大歌曲中，周殷延有2首歌曲上榜，其中《意外現場》為榜上唯一在2024年前推出的歌曲，該歌曲在2022年9月推出。