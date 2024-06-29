回顧2024年上半年網上討論　北上、優惠受關注　2月這事件負評多

2024年已過去一半，今年首半年社會經歷垃圾徵費暫緩、政府積極推行盛事經濟、港人北上熱潮等。以下回顧今年首半年的香港大事，究意哪件事最受網民關注？網民又對哪件事的正負面回應最多？



回顧今年初至今的網上聲量趨勢，截至6月28日，2月初美斯訪港時未有在表演賽上陣的風波最受網民關注，2月1日至2月9日期間的聲量為首半年最高，單日最高聲量達1.98萬，即包括帖文、留言、分享等數據。其次是2月28日政府宣讀《財政預算案》期間，聲量達1.95萬。

若比較全年提及過各項香港大事字眼的帖文聲量，總括而言，北上相關討論度最高，隨後依次是提及「美斯」、「盛事」及「23條立法」的帖文。而已討論多時的垃圾徵費，以及近日因電影《九龍城寨之圍城》而備受關注的九龍城寨的聲量則相較少。

網民帖文正負評價方面，首半年期間，2月份美斯事件的負面帖文數量最多，而正面帖文最多的事件則是今年4月份的電影金像獎頒獎禮，大幅超越其他日子。

雖然各項新聞事件的關注度最高，但在首半年所有帖文中，被提及最多次的字眼是「優惠」，主要與企業及商店推廣有關。其次提及最多次的是「發展」、「內地」、「美國」、「旅客」，大多與經濟有關。

以上分析2024年1月1日至6月28日的網上帖文，包括Facebook、Instagram及討論區，共1.8萬則主帖，以及其回帖。

