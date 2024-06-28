酷熱天氣警告連發8天　夏至高溫1980年來最熱　呢區逾36度熱爆！

未到暑假，天氣已經「熱到爆」！天文台6月20日上午發出酷熱天氣警告，至今早（28日）已持續生效至少8天，有望追平2016年創下6月份連續酷熱日子最長紀錄。此外，今年6月21日夏至已創下另一項紀錄，天文台總部當日錄得34度高溫，追平1980年以來夏至最高溫紀錄，而同日更有一區氣溫高達36.4度！以下4組數據看香港有幾熱焫焫！



天文台6月20日早上9時50分發出酷熱天氣警告，至今仍然生效，截至6月28日上午10時信號已持續超過8天或192小時，更打入持續時間最長的酷熱天氣警告前10位，暫時排名第8。而今次酷熱天氣警告信號，亦大機會追平2016年創下6月份連續酷熱日子最長紀錄，即8天13小時35分鐘（2016年6月19日早上7時10分至2016年6月27日晚上8時45分）。

天文台6月20日上午發出酷熱天氣警告，至今6月28日已持續生效至少8天，有望追平2016年創下6月份連續酷熱日子最長紀錄。（資料圖片）

天文台署理助理台長鄭元中今早在電台節目中解釋指，由6月20日起連續9天發出酷熱天氣警告，主要由於本港受到副熱帶高壓脊影響，陽光多比較熱，每年都是類近時間出現較熱天氣，並非今年特別不同。

資料顯示，近年酷熱天氣警告生效時間愈來愈長，雖然時數稍有波動，但已由2010年代每年1,000小時以下，增至2020年或以後每年1,100小時以上。若趨勢持續，即今年還將有數百小時的酷熱天氣時數出現。

按日數計，2021至2023年每年酷熱天氣日數均超過50天，而今年截至6月底已有10天酷熱天氣日子。

天文台6月20日上午發出酷熱天氣警告，至今6月28日已持續生效至少8天，有望追平2016年創下6月份連續酷熱日子最長紀錄。（資料圖片）

另外，今年6月21日夏至，天文台總部錄得34度高溫，追平1980年以來夏至最高溫紀錄，而當日上水最高溫度更達到36.4度，較天文台總部當天紀錄高出2.4度。事實上，上水氣象站2022年7月曾錄得39度高溫，與濕地公園同列各區氣象站最高溫「保持者」。

6月21日夏至各區最高溫度（天文台Facebook）

至於今日（6月28日）氣溫，天文台指，副熱帶高壓脊正為廣東地區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣；正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度或以上。