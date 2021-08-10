李慧詩奧運單車奪銅牌時速有幾勁？時速竟快過觀塘道等路面車速！

即睇李慧詩快幾多⬇️⬇️⬇️

李慧詩在東京奧運勇奪銅牌令全城振奮！爭先賽銅牌戰中她最快以11.110秒衝線，時速超過64.8公里，若與本港路面行車速度比較，李慧詩銅牌戰時速足足比觀塘道早上繁忙時間平均車速快一倍！原因並非李慧詩車速太快，而是本港道路擠塞，本港多條主要道路包括龍翔道、屯門公路等近年車速都每況愈下！



改詞歌曲《哪裡只塞駿業里》唱出觀塘一帶塞車苦況，運輸署數據顯示，2020年觀塘道早上繁忙時間車輛平均時速只有32公里，比李慧詩比賽時車速慢一倍！九龍區另外數條主要道路，包括公主道南行、東九龍走廊南行、龍翔道東行塞車情況更甚，早上繁忙時間車輛時速只有11公里至26公里。

去年因應疫情，不少機構安排員工在家辦公，道路擠塞情況稍緩，車速一度輕微回升；但過去數年，本港多條主要道路包括觀塘道、龍翔道、屯門公路等車速都每況愈下。

比較各區主幹道早上平均車速，新界區車速雖然比港島及九龍快，但近年變得越來越慢，至2019年平均時速僅38.3公里，而港島近年主幹道的車速則稍有改善。

另外，近年本港車輛數目連年增加，或是塞車原因之一。2020年，本港登記車輛總數突破90萬，增幅接近4%，當中，佔比最重的私家車登記數量亦增至65.1萬，相當於本港每11個人就有一輛私家車。

然而，道路增建速度遠較車輛數目增長慢，至2020年本港道路總長2,150公里，按年增長約1%，而過去10年本港道路長度年均增長僅0.3%。