方力申千字文批泳總不公：真怒了　逾萬人力撐　最關注呢個問題

【方力申 / 泳會 / 小方 / 泳總 / 游泳總會】前港隊游泳代表方力申早前公開質疑泳總制度不公，稱旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加本地錦標賽。泳總其後發聲明反駁批評，方力申昨日（7月7日）再於社交媒體上發千字文反擊，更表示：「我真的怒了。」

事件引發全城關注，該帖文一天內逾1.3萬個「讚好（Like）」，逾千則留言，當中包括不少有關參賽制度的討論，例如有人指出「跑步、游水已經係最簡單，快就係贏（註：獲參賽資格），點解仲要其他標準？」。而演藝界、政界人物紛紛留言支持方力申，以下即看哪些名人參與了討論、討論焦點又有哪些。



方力申在Instagram發出一篇近千字長文還擊泳總，更表示：「我真的怒了！」（IG）

方力申早前接受訪問時表示，旗下泳會本希望為一名表現優異的9歲男童報名今年2月舉行的分齡錦標賽，但被泳總告知其泳會僅是泳總轄下的「競賽屬會」，泳手不得報名參加錦標賽。報道於6月29日刊出，泳總於7月5日發聲明，指「礙於資源有限，本會對『競賽屬會』的權利也有所限制：不能參加錦標賽為其中之一」，並表示要「避免因負面報道對年輕泳員造成困擾，甚或有損本會聲譽」。

前港隊游泳代表方力申早前公開質疑泳總制度不公，稱旗下泳會一名表現優異的9歲男童因「泳會級別不夠高」而未能參加本地錦標賽。（資料圖片）

方力申昨日（7月7日）於社交平台上發文反擊，表示他一直以來都知道旗下泳會只是泳總屬下的「競賽屬會」，即沒有投票權及租用康文署泳線的權利，但從未想過連參賽資格也受限制，直言「土生土長的運動員連比賽都不能參加，我真的震驚了」。

他又批評，「競賽屬會泳手不能競賽，我認為這一條規則有違總會以普及和推動游泳，培育精英運動員的宗旨」。

該千字帖文於7月7日下午發出，即引發大量討論，截至7月8日下午，該帖文已獲得超過1.3萬個讚好（Like），逾1,100則留言及逾1,600次轉發。

人工智能（AI）文本情感分析顯示，7月7日當天，今次事件相關網絡討論以中性用詞居多，佔約56%，多於正面（27%）及負面（17%）內容，反映整體討論較為理性。

當中不少留言都與賽制相關，例如有人指出「跑步、游水已經係最簡單，快就係贏（註：獲參賽資格），點解仲要其他標準？」、「游泳應該以成績作準則嘅運動，而唔係以所屬泳會類別作準則」、「應該畀有潛能嘅小朋友有機會出賽」、「即使因為資源有限，泳會要分為唔同級別，但出賽資格都唔使受限制㗎」。

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此外，不少演藝界、政界人物亦紛紛留言支持方力申，包括藝人呂慧儀、前DJ林柏希、足球評述員馮堅成等。另有多名立法會議員轉發或留言，包括香港新方向立法會新界北議員張欣宇轉載相關報道時，專門標注（Tag）文化體育及旅遊局局長楊潤雄，表示「是可忍，孰不可忍……呢種小圈子固化藩籬真係令人感到窒息，楊局長，是時候改變了」。而新民黨議員何敬康亦有轉發帖文，並致函游泳總會長和立法會民政及文化體育事務委員會跟進事件。