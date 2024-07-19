香港成年人平均擁454萬元　全球第3超新加坡　百萬美元富豪有咁多

【港人平均身家 / 財富排名】瑞銀發布《2024年全球財富報告》，顯示本港成年人平均身家為58.2萬美元（454萬港元），排名第3；而新加坡人均身家39.8萬美元（311萬港元），位列第8。報告亦提到，本港接近每10個成年人口中，便有1個百萬美元富豪（約781萬港元），而財富不均情況就比2008年時有所緩和。以下即看最新數據及完整排名。



在統計範圍內的56個經濟體中，人均財富最高的地方是瑞士，達554萬港元；其次是盧森堡，人均財富約474萬港元，而香港就以人均財富454萬港元排名第3。若以財富中位數排名，香港則以162萬港元排名第4，而前3名分別是盧森堡、澳洲和比利時。

報告估算，由2008年至2023年，本港人均財富增長幅度達175.9%，而財富中位數增長比率亦達174.6%。

瑞銀《2024年全球財富報告》顯示，本港成年人平均身家為58.2萬美元（454萬港元），排名第3。（資料圖片）

財富分布方面，報告指，現時全球有約5,600萬名百萬美元富豪，約佔全球成年人口1.5%，他們合計坐擁全球近半財富（47.5%）。

當中，香港有62.9萬名百萬美元富豪，約佔年人口約9.9%，即接近每10個成人中，便有1個百萬美元富翁；而本港財富達10萬美元（約78.1萬港元）的人口達425.5萬人，佔比約為67.2%。報告展望，到2028年本港百萬美元富翁人數增加17%至73.8萬人。

報告另以堅尼系數分析各地財富不平等情況，該指標介乎0至100，數字愈大即財富愈不均。報告指，香港2023年堅尼系數為63，較2008年的66下降5.9%。換言之，本港財富不均情況較之前有所緩和。

註：文中數值按1美元兌7.81港元換算

