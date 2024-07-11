生活成本｜香港亞洲第2貴僅次新加坡　深圳排31　租金水平僅港1/3

香港衣食住行樣樣都貴，不少市民會趁假日北上到深圳消費。數據網站Numbeo早前公布2024年年中城市生活成本指數，香港生活成本是全亞洲第二高，較年初上升1位，僅次於新加坡；深圳則排在第31位，包括租金、食品、外出用膳等成本都遠低於香港！



最新數據顯示，香港生活成本指數為70.8，在統計範圍內58個亞洲城市中排名第2，僅次於榜首新加坡（指數為76.7分），並超越年初排第2的特拉維夫（69.1分）。本港生活成本亦比阿聯猶兩大富裕城市，杜拜（60分，第6名）及阿布扎比（54.1分，第9名）還要高。

最新數據顯示，香港生活成本指數為70.8，在統計範圍內58個亞洲城市中排名第2。（資料圖片）

Numbeo亞洲生活成本前10城市

1新加坡

2香港

3特拉維夫

4首爾

5海法

6杜拜

7利馬索爾

8蘇州

9阿布札比

10多哈

+ 11

香港物價貴，每逢假日都有大批港人北上，到「CP值」更高的深圳消費，而Numbeo數據亦顯示，深圳生活成本指數為34.2分，僅是香港的一半水平，在榜單中排名第31位。

具體比較不同生活開支，香港租金指數高達59.4分，是亞洲城市中第二貴，深圳租金指數為18.7分，僅香港三分之一水平，排在第16位（為分項排名，下同）。香港食品開支亦是數一數二高，指數高達84.6分（第2位），較第20位的深圳高出一倍。至於外出用膳成本方面，香港以46.2分排名第8，深圳則以21.7分排於36名。

註：Numbeo生活成本指數涵蓋食品、外出用膳、交通、公用事業等，但不包括租金及置業開支，為相對於紐約市生活成本水平。

