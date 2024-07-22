2.4萬大學生排單人公屋　樓價飆升人工倒退　呢幾年畢業最艱難

青年輪候公屋近日成為輿論焦點，政府官員亦出言勸導年輕人要敢於追夢，絕不要為了排公屋而扭曲人生。資料顯示，截至2022年底，公屋非長者單人申請者中有3.8萬人未滿30歲、2.4萬人擁大學或以上學歷，的確有高學歷和年輕化趨勢。



但背後原因不難理解，就是樓價高昂令年輕一代上車無望，更有研究指香港連續14年是全球最難置業的城市。而樓價近年雖有回落，但於過去20年間已累計飆升逾4倍，遠遠拋離打工仔同期人工增幅。至於為何高學歷申請人愈來愈多，則與學位貶值、大學畢業生收入倒退不無關係，當中2000至2010年代大學畢業生情況較差。



據房委會公布，截至2023年底約有22萬宗公屋申請，當中129,400宗為一般申請（包括家庭或長者一人申請），另有92,300宗為配額及計分制申請，亦即是最近討論焦點所在的非長者單人申請者。

雖然現時仍有不少年輕人輪候公屋，但每年非長者單人新增申請數字其實已下跌多年，由2014年2.4萬宗，降至2021年9,100宗，至2022年才稍升至1.1萬宗。而上述申請的總數，亦由2015年14.76萬宗，降至2022年約9.77萬宗，當中有約3.86萬宗為30歲以下。

截至2022年低，公屋單人申請者中有約3.8萬人未滿30歲、2.4萬人擁大學或以上學歷。（資料圖片）

非長者單人新申請下降，或涉及人口結構、入息要求限制、置業選擇變化等多重因素，而房委會於2015年修訂配額及計分制，新制下年輕申請者分數較低，相信亦是原因之一。（註：與家人同住的青年人亦可透過家庭申請輪候公屋，但因現時無相關公開數據，故本文只集中討論配額及計分制下的非長者單人申請）

統計顯示，新登記非長者單人申請者平均年齡，由2020年的33歲，降至2022年32歲；年齡中位數同期由28歲，降至26歲。

至於申請者又是否有高學歷化趨勢？房委會統計顯示，2022年整體非長者單身申請人中，26%擁有大專或以上學歷，即約2.4萬人，與往年水平相若。而若具體觀察30歲以下申請者，他們當中具大學或以上學歷的比例，就由2012年27%，升至2022年53%。

港打工仔平均工作22年才能置業

年輕人選擇排公屋，無非是因為樓價過高昂，超出負擔水平。2023年差估署樓私人住宅售價指數報337點，雖然已回落至2017年水平，但仍較2013年242點高出39%、較2003年的62點高出4.4倍。

以一個九龍區中等面積私樓單位為例，2003年每平方米售價約2.8萬元，至2023年升至16.2萬元，累計升幅達475%。相比之下，打工仔月入同期由1萬元升至2.05萬元，累計增幅僅105%遠遠落後於樓價。

研究機構Demographia早前公布，香港已連續14年成為全球樓價最難負擔城市。而瑞銀去年一份報告亦指出，香港打工仔平均要工作22年才能置業，大幅拋離平均只需10年的新加坡。過往數據更顯示，港人置業所需工作年數，由2007年平均工作10年，增至近年的20年以上；亦即是說，愈是後生一代，置業難度就愈高。

研究機構Demographia早前公布，香港已連續14年成為全球樓價最難負擔城市。（資料圖片）

大學畢業生收入20間減少5.8%

另一方面，年輕人即使有高學歷，收入也比較以往世代低。新青年論壇研究發現，大學學歷勞工月入中位數（經通脹調整後，下同），從2002年36,982元跌至2022年的34,849元，跌幅達5.8%。

該研究指出，大學畢業生在初入職收入和上流速度方面，有愈年輕世代愈趨下降的情況。當中，1990年代的大學畢業生入職首年，月入中位數可達1.7萬元，但進入2000年代後反覆下跌至2012年的不足1.5萬元，至近年才見回升，但由於宏觀經濟環境不明朗，升勢是否持續仍尚待觀察。

此外，比較各世代大學生畢業5年後的收入增長，同樣是1990年代大學生月入增速較高，介乎52.%至63.2%。至於2000年後畢業生，入職5年後收入增幅均不足五成，當中2007年前後畢業的學生，收入增幅更低至27.4%（註：以收入處於中位數的畢業生計）。

研究指出，大學畢業生在初入職收入和上流速度方面，有愈年輕世代愈趨下降的情況。（資料圖片）

大學畢業生收入下滑，除了有宏觀經濟因素外，亦受到本港就業結構影響。報告提到，本港高技能職位，於35年間增加113萬個，但增長近年開始放緩，由2012至2022年只增加約3.7萬個高技能職位，加劇競爭。而擁大學學歷但從事低技能職位的人數，亦由2002年5.66萬人，增長2倍至2022年近17萬人，這些職位薪金一般較低，也阻礙部份年輕人一圓置業夢。