世界超級財富報告：港超級富豪逾1.2萬　全球第2　新加坡10大不入

數據公司Altata發表《世界超級財富報告》，推算香港有12,545名超高淨值富豪（即資產達3,000萬美元或2.34億港元的富豪），在全球城市中排行第2，僅次於有16,630人的紐約，而新加坡則10大不入。按人口比例計，本港接近每500名成年人口中，便有1名超高淨值富豪。



Altrata利用統計模型推算，截至2023年底，全球共有42.6萬名超高淨值富豪，人數按年上升7.6%。他們合共擁有逾49萬億美元（約382萬億港元）財富，按年增長7%。

數據公司Altata發表《全球超級財富報告》，推算香港有12,545名超高淨值富豪，在全球城市中排行第2。（資料圖片）

以城市劃分，紐約有16,630名超高淨值富豪居首，第2、3位是香港及洛杉磯，分別有12,545人及8,955人，而新加坡則排在10名以外。

Altrata利用統計模型推算，截至2023年底，紐約有16,630名超高淨值富豪。（資料圖片）

最多超高淨值富豪城市排名

1. 紐約（16,630人）

2. 香港（12,545人）

3. 洛杉磯（8,955人）

4. 東京（6,445人）

5. 三藩市（6,405人）

6. 倫敦（6,245人）

7. 芝加哥（5,725人）

8. 巴黎（5,370人）

9. 華盛頓（4,950人）

10. 達拉斯（4,875人）

資料顯示，2023年中本港18歲或以上成年人口為625.2萬人（不包括外籍家庭傭工），當中約1.25萬人為超高淨值富豪，按人口比例計算，即大約每498人便有1人是超高淨值人士。