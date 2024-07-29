世界超級財富報告：港超級富豪逾1.2萬 全球第2 新加坡10大不入
撰文：數因斯坦
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數據公司Altata發表《世界超級財富報告》，推算香港有12,545名超高淨值富豪（即資產達3,000萬美元或2.34億港元的富豪），在全球城市中排行第2，僅次於有16,630人的紐約，而新加坡則10大不入。按人口比例計，本港接近每500名成年人口中，便有1名超高淨值富豪。
Altrata利用統計模型推算，截至2023年底，全球共有42.6萬名超高淨值富豪，人數按年上升7.6%。他們合共擁有逾49萬億美元（約382萬億港元）財富，按年增長7%。
以城市劃分，紐約有16,630名超高淨值富豪居首，第2、3位是香港及洛杉磯，分別有12,545人及8,955人，而新加坡則排在10名以外。
最多超高淨值富豪城市排名
1. 紐約（16,630人）
2. 香港（12,545人）
3. 洛杉磯（8,955人）
4. 東京（6,445人）
5. 三藩市（6,405人）
6. 倫敦（6,245人）
7. 芝加哥（5,725人）
8. 巴黎（5,370人）
9. 華盛頓（4,950人）
10. 達拉斯（4,875人）
資料顯示，2023年中本港18歲或以上成年人口為625.2萬人（不包括外籍家庭傭工），當中約1.25萬人為超高淨值富豪，按人口比例計算，即大約每498人便有1人是超高淨值人士。