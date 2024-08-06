股災！道指大瀉千點　科技股7雄市值蒸發$6萬億　日股暴跌再暴升

股災突然降臨，令一眾股民猝不及防！美國公布經濟數據遜於預期，引發衰退疑慮，3大股指數齊齊下跌：道瓊斯指數周一（8月5日）大瀉逾千點，標普500指數、納斯達克指數亦分別下跌至少3%。納指「科技七雄」成拋受重災區，估計7間公司總市值單日蒸發約8,000億美元（約6.2萬億港元），其中英偉達（Nvidia，又譯輝達）股價更大跌逾6%。

環球市場同樣出現震盪，日股周一單日瀉4,451點，是歷來最大點數跌幅，不過周二（8月6日）上午已見反彈，即看最新股市數據。



道瓊斯指數周一（8月5日）大瀉逾千點，標普500指數、納斯達克指數亦分別下跌至少3%。（資料圖片）

美國上周公布多項經濟數據，當中非農就業數據遜於預期，引發市場恐慌，美股3大股指數齊齊應聲下跌。周一道指跌1,033.99點（-2.60%）、標普500指數跌160.23點（-3%）、納指數跌576.08點（-3.43%）。

股神巴菲特近期減持蘋果股票，令科技股成了拋受重災區。納指「科技七雄」中，AI晶片巨頭英偉達周一股價大跌6.22%最慘，跌幅緊隨其後的是蘋果公司和Google母公司Alphabet，分別都跌逾4%。市場更估算指，這7間公司總市值單日蒸發達8,000億美元，即約6.2萬億港元。

而比較一周前股價，特斯拉（Tesla）、英偉達、亞馬遜的股價跌幅均達到或接近14%；Alphabet、蘋果公司、微軟股價均跌逾5%。

周一日經平均指數收盤較前一個交易日大跌4,451點。（資料圖片）

環球市場同期亦出現震盪，當中日本央行上周加息後，日圓開始走強，兌美元匯率更一度升至141。同一時間，日股暴跌，周一日經平均指數收盤較前一個交易日大跌4,451點（12%），是日本股市歷來最大跌幅，超過1987年10月20日「黑色星期一」紀錄。而韓國、印度等股票市場亦見大跌。

及至周二，多個亞洲股市迎來反彈，日本股市半日報復式飆升11%、韓股亦升4%。而日本財金官員周二下午將開會討論國際市場問題，亦受到市場關注。