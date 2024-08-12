巴黎奧運│國家隊包攬跳水、乒乓金牌　歷屆哪項目、運動員最多金

【巴黎奧運 / 國家隊 / 獎牌 / 金牌】今屆巴黎奧運，國家隊獲得40金27銀24銅共91面獎牌，創境外參賽最好成績。國家隊在多個奧運項目都保持優勢，當中於跳水及乒乓球賽事更是包攬全部金牌，創下壯舉。而大家又是否知道國家隊在這些傳統強項中累積多少金牌？10大金牌最多的項目又是什麼？按個人獎牌數目計，累計奪金最多的又是誰？



今屆奧運國家隊在多個項目都取得大豐收，除了在跳水及乒乓球項目分別包攬8面及5面金牌外，於射擊及舉重賽事中亦分別取得5面金牌，加上在游泳、體操、羽毛球、田徑等多個項目都有金牌進賬，國家隊合共取得40面金牌，數目僅次於2008年北京奧運的48金，也是境外參賽歷來最好成績。除了優勢項目外，國家隊更於女子網球單打、女子拳擊、BMX自由式小輪車中首度奪金，取得突破。

國家隊於跳水項目包攬8面金牌。（新華社）

國家隊於乒乓球項目包攬5面金牌。（Getty Images）

跳水是國家隊傳統強項之一，被譽為「夢之隊」的跳水隊自1984年參與美國洛杉磯奧運以來，已取得55面金牌，是國家隊奪金最多的項目。累計獎牌數第2多的是舉重，共有43面金牌；而乒乓球、體操以及射擊的獎牌總數亦分別超過30面。

運動員個人表現方面，國乒大師兄馬龍個人累取6金，是國家隊奪金最多的運動員。另有3人獲得5面奧運金牌，分別為跳水名將吳敏霞、陳若琳及體操名將鄒凱；而獲得4面奧運金牌的運動員包括：乒乓球名將張怡寧、王楠、鄧亞萍；體操名將李小鵬；跳水名將曹緣、施廷懋、郭晶晶、伏明霞。