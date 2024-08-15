本港年中人口753萬　4.4萬單程證移入年增4成　出生人口9年來首升

政府統計處今日（15日）公布，2024年年中本港人口臨時數字為753.18萬人，與去年同期大致持平，按年稍跌0.1%。過去一年本港人口淨移入（即移入多於移出）為1.38萬人，包括4.4萬名單程證持有人移入，以及3.02萬名其他居民淨移出，當中單程證持有人移入人數按年大幅增加42%。同期本港出生人數3.44萬人，按年稍增1,800人或5.5%，是自2016起首度回升。



2023年年中至2024年年中期間，本港有13,800名香港居民淨移入（即移入多於移出），較2022年中至2023年中的21.2萬人，減少19.8萬人或93%。

當中，今年（截至年中，下同）單程證持有人移入人數為4.4萬，較去年3.1萬人增加42%。至於其他居民遷移人數，則由去年18.1萬人淨移入，跌至今年3.02萬人淨移出。

此外，過去一年本港出生人數34,400人，按年稍增1,800人或5.5%，是自2016起首度回升。死亡人口數則由2022年中至2023年中的5.46萬人，減少2,200人或4%。上述出生及死亡人數相減得出1.8萬人的自然減少。

按居住人口種類劃分，今年年中常住人口728.74萬人，按年增0.5%；流動人口為24.44萬人，按年減少13.6%。