人才入境計劃去年多10萬人來港　近七成內地　勞動人口仍較疫前少

本港政府近年積極推出新措施吸引人才，填補不同行業人才短缺問題。去年各項人才入境計劃共批出13.5萬申請來港，財政司司長陳茂波於早前財政預算案提及，過去一年多有約10萬名人才已抵港，今年中政府會再檢討相關安排。現時本港最新勞動人口仍較疫前水平少，即看人才入境情況！



根據入境事務處資料，去年7項人才入境計劃共接獲22萬個申請，共批出13.5萬，較上一年度增逾2.4倍。其次，政府於過去兩年陸續推出「院舍輸入護理員特別計劃」、「行業輸入勞工計劃」及「補充勞工優化計劃」助輸入勞工，2022至2023年合共批出1.6萬個申請。

2019年後，本港勞動人口持續下跌，由約399萬下跌至2022年378萬，直至去年稍回升，2023年11月至2024年1月期間勞動人口臨時數字接近380萬，較疫前少逾18萬人。

政府去年擴大香港人才清單，列出51項涵蓋9個行業領域的專業，適用於「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」。2020年至2023年有公開的獲批人才背景中，近兩成屬金融及會計服務，約一成屬學術研究及教育，資訊科技及科技人才則少於一成。而去年獲批藝術及文化行業人才增加幅度較大，現時總佔逾一成。

按地區比較，內地來港的人才佔最多，2023年獲批來港的內地人才數字達5.7萬名，較上一年度升1.4倍，佔總人數比例由2021年的52%增至67%。其餘最多申請人所屬國家包括日本、韓國、英國等地，去年各批出2,200至2,500個申請不等。