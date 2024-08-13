奧運獎牌榜｜港人口金牌比例勝美國　這奪金島國人口仲少過中西區

【奧運獎牌榜 / 金牌】巴黎奧運圓滿閉幕，獎牌榜亦塵埃落定，前3名依次為美國、中國及日本。而除了官方獎牌榜外，有網站以各地人口數據作為參照，得出按人口與獎牌比率排序的「另類獎牌榜」，嘗試以不同角度理解獎牌數字。而經人口數字調整後，香港奪金比例原來較美國隊高！



網站「Medals per Capita」以各地人口數目，除以相關奧運代表團所獲獎牌數目，得出各地人口與獎牌比率。以金牌數字計算，多米尼克每6.74萬人口便有1面金牌，是人口與獎牌比率最高的地方。

拉福特為多米尼克贏得史上首金。（Getty Images）

多米尼克位於東加勒比海，面積僅751平方公里，只有約1/4個香港大小，人口不足7萬人，比香港中西區人口還要少，但也能於奧運場上成功奪金。多米尼克今屆派出2男2女，當中30歲的拉福特（Thea LaFond）在女子三級跳項目中，以15.02米成績力壓眾人，贏得多米尼克史上首面金牌，十分熱血。

以金牌數字計算，多米尼克每6.74萬人口便有1面金牌，是人口與獎牌比率最高的地方。（Getty Images）

至於以獎牌總數計算，則由人口僅11.3萬的格林納達登上榜首。格林納達同樣是加勒比海島國，今屆派出6人出戰田徑及游泳項目，最終成功於田徑場上取得兩面銅牌，相當於每5.63萬人口便有1面獎牌，成績相當不錯。格林納達人口雖少，但卻是奧運田徑項目的長勝將軍，自2012年倫敦奧運起，連續4屆均有獎牌進賬。

今屆奧運港隊取得2金2銅的好成績，以獎牌總數計，香港每188萬人口便有1面獎牌，在89個獲得獎牌的代表團中排第42位。按金牌數目計，香港每375萬人口便有1面金牌，在63個奪金代表團中排第20位，並且超過獎牌榜首位、每840萬人口才有1面金牌的美國隊。