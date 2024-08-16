大熊貓盈盈誕龍鳳胎網民齊賀　問：有冇2萬蚊生B津貼？叫咩名好？

【熊貓 / 盈盈樂樂 / 海洋公園 / 大熊貓盈盈】大熊貓盈盈和樂樂榮升父母！曾多次食詐糊的盈盈、樂樂早前成功自然交配，盈盈經過近5個月孕育期，終於在8月15日凌晨誕下一對龍鳳胎，正式成為媽媽。海洋公園預告，一對大熊貓BB將於數月後登場和公眾見面！

喜訊傳出後即成網絡焦點，一眾網民紛紛道賀，表示「恭喜盈盈、樂樂做爸爸媽媽」、「祝福兩隻小寶寶健康成長」、「咁海洋公園遲啲會有6隻熊貓喎」、「熊貓BBs叫咩名好？」。另有人打趣指「盈盈同樂樂應該都有4萬蚊生B津貼？」而搜尋數據亦顯示，網民對大熊貓繁殖、壽命等資訊都相當感興趣，甚至連熊貓便便也登上熱搜。



盈盈成功誕下龍鳳胎(左姐姐、右弟弟)。（海洋公園提供）

盈盈成功誕下龍鳳胎。（海洋公園提供）

港產大熊貓寶寶出世，網民紛紛向一對新手爸媽送上祝福，「辛苦盈盈呀！恭喜哂！」、「盈盈好好休息、坐月。辛苦護理員了」、「願健康快樂，快高長大」。大家亦關注熊貓寶寶如何取名，有人笑指一對小姊弟可先取名「熊雙喜」。更有網民打趣表示，「盈盈同樂樂生B有無2萬蚊（生育津貼）收先？」、「係BBs，有4萬蚊！」。

網民為盈盈、樂樂感到高興之餘，亦對大熊貓生物學相當好奇，有人問到「（8月）11號先知隻熊貓有咗，14號就生」、「好似好難檢測熊貓有冇BB」。

港府公布，大熊貓盈盈和樂樂今年3月成功自然交配，盈盈今日（15日）凌晨誕下龍鳳胎；圖為2020年盈盈樂樂自然交配。（資料圖片/海洋公園提供）

海洋公園於新聞稿中解釋指，盈盈於今年7月尾開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀，但大熊貓懷孕十分難檢測，公園獸醫團隊與專家於8月11日透過超聲波掃描檢查，才確認盈盈懷孕。盈盈先後於8月15日凌晨2時05分及3時27分平安誕下一對雙胞胎，依次為重122克的雌性大熊貓寶寶，以及重112克的雄性大熊貓寶寶。

搜尋數據亦顯示，「熊貓交配」、「熊貓孕期」、「熊貓生產」等都登上熱搜榜，可見大家都想更了解大熊貓繁衍和保育。另有不少人搜尋熊貓年齡換算、熊貓1歲等於人類幾歲等熊貓壽命資訊。一般來說，貓熊1歲約等於人類3歲，換算下來，盈盈19歲相當於人類57歲或以上，算是個高齡產婦了。

🐼8月9日 大熊貓樂樂獨自玩樂 盈盈躲起來安胎🐼



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有趣的是，網民熱搜大熊貓一切資訊，甚至連「熊貓便便」也上榜。事實上，不少科普資料都曾解釋，大熊貓的消化系統只能吸收竹葉、竹子中少量成分，大量未被消化的竹纖維會隨糞便排出，所以大熊貓便便不但無臭味，甚至帶有竹的清香。