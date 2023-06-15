屎真香？飼養員透露大熊貓糞便不臭有竹香　竟還能製成紙巾抹嘴

憨態可掬的國寶連「拉屎」都是香的？近日，山東濟南有大熊貓飼養員透露，大熊貓的糞便非但不臭甚至還有竹的清香。



據《山東商報》報道，飼養員褚先生近日拍片向公眾展示大熊貓的糞便，只見他直接用手捏碎一塊糞便，並稱大熊貓的糞便是不臭的，還有一陣竹的清香。褚先生續指，大熊貓的糞便分為竹葉便和竹節便，竹葉便以新鮮的竹葉為主，「要比竹節便更香。」

不少網民對此調侃指，「上好的竹葉青」、「神奇的知識又增加了」、「不信，除非讓我聞聞」、「能泡茶不？做熊貓屎咖啡也行啊」、「端午將至滿滿的竹粽香」、「好像是個待開發利用的產品和領域」。

那麼，大熊貓的糞便為何透露着香氣？中科院動物研究所研究發現，大熊貓的消化系統只能吸收竹葉、竹子、竹筍中的少量成分，而牠們為了獲取足夠的營養物質維持生存，便養成了「吃得多、拉得多」的習性。正因此，大熊貓的糞便中含有大量未被消化的竹纖維，這些糞便非但沒有腐臭味，還帶有竹的清香。

飼養員清理大熊貓糞便。（影片截圖）

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除此之外，大熊貓的糞便還可與茶葉結合在一起，並被命名為「熊貓茶」，這種茶種植在四川雅安的山區，不同於其他茶的是，「熊貓茶」完全是由熊貓糞便澆灌出來。同時，因為大熊貓糞便的緣故，「熊貓茶」也成為了天價茶葉，每斤定價21萬元人民幣。

值得一提的是，大熊貓糞便的另一妙用是可製成平時抹嘴抹手的紙巾。正常使用竹子造紙，需要先降解果糖提取竹纖維，再進行造紙技術。而大熊貓的消化過程就是提取竹纖維的過程，所以只需要從大熊貓糞便中提取竹纖維出來，就能夠生產出可以使用的紙巾。