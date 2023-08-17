靈活的胖子｜廣州大熊貓「做空中瑜伽」影片瘋傳　花式忘情轉圈圈

大熊貓的體重大約落在70至150公斤之間，但大熊貓可是靈活的胖子。



近日一名網友分享了廣州大熊貓「雅一」做空中瑜伽的影片，引起熱烈討論。

點擊放大瀏覽影片截圖：

+ 16

網友在臉書分享了一段短片，廣州大熊貓「雅一」緊抓繩子騰空轉圈圈，不僅前腳抓繩，後腳也一蹬就上去，變成了一顆黑白色的球。

可愛又驚人的影片讓原PO直呼：「媽呀～比我空中瑜伽厲害」。

【同場加映】棕熊突然暴走「追殺旅行團遊客」 資深導遊處變不驚一招成功擊退（點擊放大瀏覽）：

+ 14

影片曝光後，立刻引起眾多網友熱烈討論：

「不只厲害還很萌」

「熊貓界蔡依林」

「哈！怎那麼可愛啦！那小短腿在那一點一抬的」

「雅一原來是轉圈圈高手」

「牠不知道自己體重多少的？」

【同場加映】雪地驚見「神秘毛毛球體」 攝影師揭真正身份 竟係國寶級生物（點擊放大瀏覽）：

+ 14

延伸閱讀：

讀者鼓勵聽到了！政大書城要繼續營運！全館73折至月底

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】