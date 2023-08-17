靈活的胖子｜廣州大熊貓「做空中瑜伽」影片瘋傳 花式忘情轉圈圈
撰文：中天新聞網
出版：更新：
大熊貓的體重大約落在70至150公斤之間，但大熊貓可是靈活的胖子。
近日一名網友分享了廣州大熊貓「雅一」做空中瑜伽的影片，引起熱烈討論。
點擊放大瀏覽影片截圖：
+16
網友在臉書分享了一段短片，廣州大熊貓「雅一」緊抓繩子騰空轉圈圈，不僅前腳抓繩，後腳也一蹬就上去，變成了一顆黑白色的球。
可愛又驚人的影片讓原PO直呼：「媽呀～比我空中瑜伽厲害」。
【同場加映】棕熊突然暴走「追殺旅行團遊客」 資深導遊處變不驚一招成功擊退（點擊放大瀏覽）：
+14
影片曝光後，立刻引起眾多網友熱烈討論：
「不只厲害還很萌」
「熊貓界蔡依林」
「哈！怎那麼可愛啦！那小短腿在那一點一抬的」
「雅一原來是轉圈圈高手」
「牠不知道自己體重多少的？」
【同場加映】雪地驚見「神秘毛毛球體」 攝影師揭真正身份 竟係國寶級生物（點擊放大瀏覽）：
+14
河狸被收養後拆屋「報恩」 狂偷傢俱衣物在家「建水壩」主人崩潰曱甴炸彈寄印度詐騙集團 NASA工程師跨國連環大整蠱 騙徒崩潰《沙丘瀚戰》沙蟲是真的？神出鬼沒的海怪 資深潛水員也被嚇倒「灰塵球」憑什麼收藏界珍寶？高貴出生地注定「塵寶寶」驚人價格復活哪！「100天後吃掉的豬」變燒豬後翻生 網民唔信：第二隻嚟
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】