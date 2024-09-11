Spotify熱播歌曲數據：姜濤Anson Lo誰勝？Taylor Swift有幾勁？

2024年已過去大半，這段時間有哪首歌能令你一聽再聽？Spotify本地播放數據顯示，截至8月底，MIRROR成員姜濤的《岩巉》播放超過990萬次，暫時是年內最熱播單曲；另一鏡仔盧瀚霆（Anson Lo）亦有多首歌曲上榜，播放量相當可觀。不過2人年內新歌上榜首周播放量均不及國際天后泰勒絲（Taylor Swift）的單曲。同屬MIRROR核心成員的姜濤和Anson Lo經常被拿來作比較，到底最熱播歌手的王者之爭，最終由誰勝出？以下一一話你知！



按年初至今（8月29日）累積播放量計，最熱播5首歌曲中，姜濤包攬前4名，包括《岩巉》、《黑月》、《濤》、《Dummy》，不過當中只有《黑月》是今年派台新歌，其餘均是歌舊。而盧瀚霆年初推出的《MY LIFE》累積660萬次播放，暫時排名第5。

最熱播新歌方面（註：僅以新歌上榜首周播放量計），Taylor Swift歌曲《Fortnight》推出首周錄38萬次播放，超過姜濤的《黑月》，後者以35萬次的首周播放量排第2。第3名是韓團BTS成員朴智旻（Jimin）的《Who》。

至於誰是最熱播歌手呢？截至8月底，姜濤暫以5,403萬次總播放量高踞榜首，擊敗排第2的「勁敵」Anson Lo盧瀚霆（總播放2,936萬次）。而熱播歌手第3至5名分別為張天賦（MC）、陳卓賢（Ian）、張敬軒，即前5名均為本地歌手。

截至8月底，姜濤暫以5,403萬次總播放量高踞榜首，擊敗排第2的「勁敵」Anson Lo盧瀚霆（總播放2,936萬次）。（姜濤fb圖片）

+ 1

與往年比較，今年最熱播10大歌手中，多了非本地歌手及組合，共佔5個席位，包括BTS成員金泰亨（V）、今年於新加坡開演唱會的Taylor Swift、韓國兩大女團NewJeans和LE SSERAFIM，以及Z世代小天后莎賓娜·卡本特（Sabrina Carpenter）。而去年熱播演唱者前10名中，僅4組是非廣東歌組合或歌手。