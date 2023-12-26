Spotify2023回顧│姜濤蟬聯榜首但新歌輸給他　MC張天賦專輯最熱播

2023年有哪首歌曾令你「一loop再loop」？Spotify早前公布2023年歌曲音樂榜單，姜濤蟬聯香港最受歡迎歌手，他的歌曲亦包攬本地最受歡迎歌曲前5名，不過當中以舊歌和翻唱居多，而他的新歌亦不及韓國防彈少年團BTS成員田柾國（Jung Kook）的《Seven》熱播。至於張天賦（MC）的《This is MC》就勇奪年度最受歡迎專輯，以下即看詳細榜單！



今年姜濤繼續成為Spotify的「榜霸」，排在本港最受歡迎歌手排行榜第1名，他的隊友盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）分列第2及第3名，至於同樣出身自《全民造星》的張天賦排第4名，而製作過多首經典歌曲的周杰倫排第5名。

Spotify「2023年香港最受歡迎歌手」前5名



姜濤亦包攬了最受歡迎歌曲排行榜的前5位歌曲，分別是《風雨不改》（電影《阿媽有咗第二個》主題曲）、《Dummy》、《追》、《Dear My Friend》及《濤》。當中只有《Dummy》和《濤》是今年推出的新歌，其餘均是舊歌或翻唱歌。

若比較今年最熱播新歌（註：以上榜後播放量最高的一周計），姜濤年內派台翻唱作品《追》曾一周最高錄得42.7萬次播放量，仍不敵BTS成員田柾國（Jung Kook）新歌《Seven》上榜首周逾49萬次播放量。

至於最受歡迎專輯方面，MC張天賦的《This is MC》排名第1，其次是韓國女團BLACKPINK的《BORN PINK》。今年獲選為《時代》周刊年度風雲人物的Taylor Swift（泰勒絲），以《Midnights》排名第3。第4名是韓國女團LE SSERAFIM的《UNFORGIVEN》，日本現象級組合YOASOBI的《THE BOOK》排名第5。