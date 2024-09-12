美國大選│賀錦麗電視辯論勝特朗普　贏面急升？賭盤賠率持續更新

【美國大選 / 賀錦麗 / 特朗普】距離美國總統大選不到兩個月，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普），首次於電視辯論上正面交鋒。會後分析普遍認為，賀錦麗今場辯論表現穩定，更成功用「激將法」令特朗普失言，可謂先勝一仗。投注網站PredictIt數據亦顯示，投注賭盤中賀錦麗的勝選機率（下稱「賭盤勝率」），由辯論前的53%升3個百分點至56%，特朗普賭盤勝率則由52%下降4個百分點至48%。



不過，美國大選還未進入最後直路，接下來仍可能出現諸多變數，本文將持續更新賀錦麗、特朗普的賭盤勝率、最新民調數據以及走勢回顧。



▼美國大選賭盤：賀錦麗、特朗普勝出機率持續更新▼

最新賭盤勝率（當地時間9月11日）：賀錦麗賭盤勝率56%，特朗普賭盤勝率47%

PredictIt數據顯示，在拜登（Joe Biden）仍未退選時，特朗普一直保持優勢，其賭盤勝率於7月多數日子內都能維持在60%或以上，而在他7月13日（當地時間，下同）遇刺後，他的賭盤勝率更一度高至67%。

2024年9月10日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）和美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）出席由美國廣播公司（ABC） 在賓夕法尼亞州費城舉行的總統選舉辯論。（Reuters）

▼美國大選賭盤：賀錦麗、特朗普勝出機率相差值▼

但當民主黨「換登」、賀錦麗上場後，形勢便開始扭轉：賀錦麗7月21日宣布出選當天，賭盤勝率約40%，及後於7月31日升至53%並反超特朗普（49%）。踏入8月後，2人差距持續拉遠，尤其是8月6日賀錦麗宣布副手人選沃爾茲（Tim Walz）後，她的賭盤勝率一度高至59%，超過僅特朗普（43%）16個百分點。

▼美國大選賭盤：首場辯論前後▼

不過，自8月下旬起，賀錦麗與選民的「蜜月期」或許漸漸走到尾聲，至少從賭盤勝率上看來，她和特朗普的差距開始縮窄。但賀錦麗似乎也不會輕易放棄優勢，在9月10日的電視辯論上，她成功把握機會表現自己，更能激努特朗普，令後者多次失態。該場辯論後，賀錦麗即時賭盤勝率升至56%，特朗普則降至48%，兩者相差8個百分點。

美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）發文表態支持賀錦麗。（Instagram@Taylor Swift）

而雖然賀錦麗表現獲一致讚好，卻也有評論指出，電視辯論未必對最終選情有多大影響，因為8年前希拉莉（Hillary Clinton）辯論表現同樣較好，但最終在大選中輸給特朗普。另有分析認為，美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）於辯論大會後，發文表態支持賀錦麗，這一舉措比起電視辯論本身，對選情影響或許更大。

▼美國大選民調走勢：特朗普 vs 賀錦麗▼